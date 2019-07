Par jauno Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju ievēlē itāli Sasoli

Sociālists Dāvids Marija Sasoli trešdien otrajā balsojuma kārtā ievēlēts par Eiropas Parlamenta (EP) jauno prezidentu. Viņš ievēlēts uz divarpus gadiem jeb pusi no parlamenta sasaukuma laika.

Dāvids Marija Sasoli EP pārstāv Sociālistu un demokrātu progresīvo aliansi. Uz EP priekšsēdētāja amatu kandidēja arī EP Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas līdzpriekšsēdētāja Ska Kellere no Vācijas, Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku pārstāve Sira Rego no Spānijas, kā arīEiropas Konservatīvo un reformistu grupas pārstāvis Jans Zahradils no Čehijas.

EP priekšsēdētāja amata kandidātus izvirzīja politiskās grupas, bet to varēja darīt arī vismaz 38 jeb 5% no deputātiem. Ievēlēšana notika aizklātā balsojumā, un reglaments paredz, ka vēlēšanas var notikt līdz četrām balsošanas kārtām.

Tāpat šajā plenārsesijā plānots ievēlēt EP 14 priekšsēdētāja vietniekus, kuri palīdz priekšsēdētājam pildīt viņa pienākumus, piemēram, vadīt plenārsēdes vai pārstāvēt parlamentu attiecībās ar citām institūcijām. Pieci deputāti tiks ievēlēti kvestoru amatā, kuru uzdevums būs risināt EP administratīvos jautājumus, kas tiešā veidā skar EP deputātus.

Līdz ar jaunā EP prezidenta stāšanos amatā, vienīgās Eiropas Savienības pilsoņu kopīgi ievēlētās ES institūcijas vadību pametīs pirms pieciem gadiem EP priekšsēdētāja amatā ievēlētais itālis Antonio Tajāni.