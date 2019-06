Par Lielbritānijas premjera amatu sacentīsies Džonsons un Hants

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51211937 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/par-lielbritanijas-premjera-amatu-sacentisies-dzonsons-un-hants.d?id=51211937 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51211937 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 89.207.247.160 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => cacheID=20190609Xcf87879dd5d448b9902c5276079b272a; _ga=GA1.2.755425184.1556467072; __gfp_64b=pEwnjQd2kFPbbsx3.DvsK38XZpj.3.zOb3J3wRLxEOj.C7; cX_P=jv14b3q2ihzu49uq; evid_0025=ba9fcdf0-3f02-457b-a395-bf9c651b7bcc; _fbp=fb.1.1556467073410.526564540; cX_G=cx%3Acksrmmyavnmzod7rclszxmwa%3A1isk3ntoav0dl; dcid=834466473,1,1588003074,1556467074,ace2336cd35528e472a7adf06c48e79e; _cb_ls=1; _cb=B6LcMXDMRAGEaxKpb; evid_ref_0025=false; __gads=ID=0f7e5db7c75c0a59:T=1557153037:S=ALNI_Mb5fEQPmwg1oQSrPahkG-wU8a3sHQ; __utmz=113760658.1557494298.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); emps=1:1557494298317|4|1557494774964; evid_0025=ba9fcdf0-3f02-457b-a395-bf9c651b7bcc; _chartbeat2=.1556467076235.1558673226266.0100011101110111.ZFDrHYjws8X1RyfCWCTP-D8aOlN.14; polc_v2=1; delfi-adid=47b539b3-9acf-43ce-9723-3a6b0aec2868%2C1556467072529%2C1559198803395; __io=95fc8638d.fe3402f87_1560358704908; __utma=113760658.755425184.1556467072.1560359458.1560550270.5; _gid=GA1.2.1836496014.1561055390; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#11-kv1009#15-kv1009#24-kv1009#5-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jx502obrj53602ad; __glmrid=5189e871-c7f3-418a-8b31-b64d4f41053c; cstp=604800; enr_cxense_throttle=throttle; cx_ib_synced=1; evid_set_0025=2; __io_session_id=c86c89d3b.d7b75645f_1561055784486; __io_unique_43359=20; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561055833980; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_VIA] => ICAP/1.0 cgn [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1077236002 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 89.207.247.160, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561055840 )