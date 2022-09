Par Lielbritānijas premjeri kļūs līdzšinējā ārlietu ministre Liza Trasa

Lielbritānijā valdošās konservatīvās partijas biedru balsojumā par jauno partijas līderi ir ievēlēta Liza Trasa, kura no 6. septembra kļūs par Lielbritānijas premjerministri, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Trasa kļūs par valdības vadītāju, tādējādi nomainot līdzšinējo premjerministru Borisu Džonsonu, kurš vairāku skandālu dēļ bija spiests atkāpties no amata.

Par Trasu balsoja 81,326 partijas biedru, savukārt par Riši Suntaku – 60,399.

Aptuveni 57% derīgo balsu bija par līdzšinējo ārlietu ministri Trasu.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Džonsons šī gada 7. jūlijā Londonā sniedza uzrunu, kurā apstiprināja jau iepriekš izskanējušo informāciju par savu atkāpšanos no Konservatīvās partijas līdera amata.

Līdzšinējā Lielbritānijas ārlietu ministre Trasa izvirzījusi savu kandidatūru Konservatīvo partijas līdera amatam, lai nomainītu pašreizējo partijas un valdības vadītāju Džonsonu, kurš paziņojis par demisiju.

Pavēstot par kandidēšanu laikrakstā "Daily Telegraph", Trasa iepriekš uzsvēra, ka viņai esot "skaidrs redzējums, kur mums jābūt, un pieredze un apņēmība, lai mūs turp aizvestu".

Jaunā premjerministre sociālā medijā “Twitter” pauda pateicību par uzticību viņai, solot rīkoties drosmīgi, lai pārvarētu grūtus laikus, attīstītu ekonomiku, un atraisītu Apvienotās Karalistes potenciālu.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.