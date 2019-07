Par 'Maybach' limuzīnu piegādi Kimam Čenunam tur aizdomās Krievijas uzņēmēju

Ar ekskluzīvu 'Maybach' limuzīnu piegādi sankcijām pakļautās totalitāras Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam varētu būt saistīts Krievijas uzņēmējs Danils Kazačuks, rasta "The New York Times".

Starptautisko vizīšu laikā Kims redzēts pārvietojamies ar "Maybach" limuzīniem. Vienas tādas automašīnas cena var sasniegt pusotru miljonu dolāru. Taču kopš 2006. gada pret Ziemeļkoreju ir spēkā ANO sankcijas, kas aizliedz luksusa preču piegādi izolētajai valstij.

Kopā ar nekomerciālo pētniecības centru C4ADS laikraksts izpētījis atvērto avotu datus par konteineru ar automašīnām pārvietošanu. Pētījumā noskaidrots, ka divi "Mercedes-Maybach" limuzīni 2018. gadā no Nīderlandes nosūtīti uz Ķīnu, tad Japānu un Dienvidkoreju.

Pēc tam limuzīni iekrauti ar Togo karogu ceļojošā kuģī DN5505, kas kravu nogādājis Nahodkas ostā Krievijā.

Kuģis DN5505 pieder Maršalu salās reģistrētai kompānijai "Do Young Shipping". Tās īpašnieks nav skaidri nosakāms, bet kompānija tiek saistīta ar Krievijas uzņēmēju no Vladivostokas Danilu Kazačuku, skaidro medijs.

Pats Kazačuks "The New York Times" apstiprināja, ka viņam piederējis kuģis DN5505, bet no komentāriem par "Maybach" piegādēm atteicās. Laikraksts pieļauj, ka limuzīni Ziemeļkorejā nogādāti tieši no Krievijas.

2019. gada februārī "Do Young Shipping" kuģus DN5505 un "Katrin" aizdomās par sankciju režīma pārkāpšanu aizturēja Dienvidkoreja. DN5505 vedis, domājams, ogles no Ziemeļkorejas, bet "Katrin" uz Ziemeļkoreju vedis naftu.

Starptautiskās sankcijas pret Ziemeļkorejas totalitāro režīmu vērstas kodolieroču izstrādes dēļ.