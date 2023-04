Par necilvēcīgu izturēšanos pret Gruzijas pilsoņiem ECT liek Krievijai maksāt kompensācijas

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) piektdien piespriedusi Krievijai izmaksāt Gruzijai gandrīz 130 miljonus eiro kompensācijās par necilvēcīgu izturēšanos pret Gruzijas pilsoņiem pēc kara, kas ilga no 2008. gada 9. augusta līdz 12. augustam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2021. gadā ECT tiesneši nosprieda, ka Krievija pēc 2008. gada kara ar Gruziju pastrādājusi virkni cilvēktiesību pārkāpumu, cita starpā tā liegusi cilvēkiem atgriezties viņu mājās un ir vainīga spīdzināšanā.

2008. gada augusta piecu dienu karš starp Krieviju un Gruziju beidzās ar Krievijas karaspēka izvietošanu Gruzijas Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionos, kurus Maskava atzina par neatkarīgām valstīm.

Gruzija bija iesūdzējusi Krieviju ECT par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumiem kara aktīvajā fāzē un pēc tās, tomēr tiesa atzina, ka vienīgi sūdzība attiecībā uz posmu pēc kara ir pieņemama izskatīšanai.

Tiesa norādīja, ka pēc kara aktīvās fāzes Krievijas varasiestādes bija atbildīgs par situāciju konflikta reģionā un tām vajadzēja ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Taču Krievija pieļāva laupīšanas, spīdzināšanu un citus likumpārkāpumus, ko veica Dienvidosetijas spēki. Gruzijas civiliedzīvotāji tika saņemti gūstā, padzīti no mājām vai nogalināti, un līdz šim jautājums par kompensāciju bija neatrisināts.

Tomēr maz ticams, ka Krievija tiešām izmaksās kompensāciju Gruzijai.

Krievijas pagājušā gada martā paziņoja par izstāšanos no Eiropas Padomes, kas nozīmē, ka Krievijas iedzīvotāji vairs nevar vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Krievija nolēma pati izstāties no šīs organizācijas, lai izvairītos no apkaunojošas izslēgšanas par iebrukumu Ukrainā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins arī paziņoja, ka Krievija vairs neatzīs Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus.

Tikmēr tiesa turpina izskatīt tūkstošiem sūdzību, kas jau iepriekš bija iesniegtas pret Krieviju.