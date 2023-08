Par plakātu 'Piedod, Ukraina' Krievijā piespriež cietumsodu

Krievijā Sanktpēterburgas tiesa ceturtdien uzņēmējam un politiskajam aktīvistam Dmitrijam Skurihinam par individuālo piketu ar plakātu "Piedod, Ukraina" piespriedusi pusotru gadu cietumā.

Tiesa Skurihinu atzina par vainīgu "armijas atkārtotā diskreditācijā".

Savukārt Krasnodarā tiesa vietējai iedzīvotājai Aleksandrai par varasiestāžu un armijas "diskreditāciju" piespriedusi naudassodu, vēsta tīmekļa izdevums "Mediazona".

Lietas materiāliem bija pievienoti attēli no viņas "Instagram" profila, kam ir 180 sekotāji. Vienā attēlā bijis stikers ar uzrakstu "Miers", citā - soma ar uzrakstu "Karam nē", vēl citā - soma ar uzrakstu angļu valodā "Sex is cool, but putin's death better" (Sekss ir foršs, bet putina nāve - labāka").

Tiesa viņai piesprieda 30 000 rubļu (290 eiro) lielu naudassodu.

Vēl pirms nedēļas cita tiesa Aleksandrai piesprieda 200 000 rubļu (1900 eiro) lielu naudassodu par tetovējumu, kurā attēlots suns ar varavīksnes karogu un uzraksts "Suns - gejs". Tiesa to atzina par "LGBT+ propagandu".

Savukārt Kurskā tiesa 19 gadus veco Novosibirskas iedzīvotāju Daņilu Berdjuginu notiesāja par "gatavošanos valsts nodevībai".

Viņam piespriesti seši gadi cietumā.Apsūdzētais mēģinājis nelikumīgi šķērsot Krievijas robežu, nosprieda tiesa. Par ko konkrēti Berdjugins apsūdzēts, tiesa neziņo.

Telekanāla "Doždj" žurnālisti vēsta, ka sociālajā tīklā "VKontakte" ir Novosibirksas iedzīvotāja profils, kam ir tāds pats vārds un uzvārds kā Kurskā notiesātajam jaunietim.

"Viņa lappusē ir Ukrainas karogi un ģērbonis, balti zilais karogs, [opozicionāra] Maksima Kaca ierakstu reposti, kā arī ieraksts: "Es esmu Krievijas pilsonis. Es pievienojos pretkara kustībai! #EspretKaru"," vēsta "Doždj".