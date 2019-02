Par UNESCO Pasaules mantojuma objekta demolēšanu Indijā aizturēti četri vīrieši

Par "Unesco" Pasaules mantojuma objekta demolēšanu Indijas pilsētā Hampi aizturēti četri vīrieši, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Vīrieši aizturēti uzreiz pēc tam, kad internetā parādījies video, kurā redzama vēsturiskā pieminekļa demolēšana. Video pavisam ātri kļuvis virāls un radījies lielu sašutumu sociālo tīklu lietotāju vidū.

Hampi piemineklis ir populārs tūristu piesaistes objekts Indijā.

In view of the video circulating on social media where in few miscreants are seen pulling down the pillar of UNESCO World Heritage site Hampi Temple, a FIR has been filed in Hampi Police Station. @ASIGoI is committed to bring all the culprits seen in the video to book. pic.twitter.com/udNAk2bava