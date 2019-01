'Parakstīt ultimātu ir muļķības': Venecuēlas krīze sarīda Itālijas koalīciju

Venecuēlas opozīcijas mēģinājumi gāzt prezidenta Nikolasa Maduro režīmu līdz baltkvēlei nokaitējuši jau ieilgušo politisko krīzi Latīņamerikas valstī. Savukārt nespēja nonākt pie kopīgas nostājas šajā jautājumā iezīmē nesaskaņas arī Itālijas valdošās koalīcijas ietvaros, atzīmē portāls "Politico".

Sestdien četras Eiropas lielvalstis – Vācija, Lielbritānija, Spānija un Francija – nāca klajā ar paziņojumu, kurā aicina Nikolasu Maduro astoņu dienu laikā izsludināt jaunas prezidenta vēlēšanas, pretējā gadījumā solot atzīt opozīcijas līderi Huanu Gvaido par valsts vadītāju. Itālija šim paziņojumam nepievienojās.

Pret Itālijas pievienošanos šim paziņojumam bija Luidži Di Maio (attēlā pirmais no labās) populistiskā "5 zvaigžņu kustības" partija, raksta portāls "Politico". Otras koalīcijas partijas - galēji labējās "Līgas" vadītājs un Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Salvīni (attēlā pirmais no kreisās) pauda atšķirīgu viedokli: "Es ceru, ka Itālijas valdība atteiksies no šīs piesardzīgās pieejas un atbalstīs Venecuēlas tautu un viņu tiesības uz jaunām vēlēšanām un demokrātiju."

"5 zvaigžņu kustības" pārstāvis Alesandro Di Batista uz Salvīni komentāriem atbildēja asi: "Parakstīt ultimātu Venecuēlai ir muļķības. Tā ir identiska shēma, kuru pirms gadiem praktizēja pret Lībiju un [Lībijas ilggadējo līderi Muamaru] Kadafi." Di Batista izteicās, ka šobrīd netiek runāts par Maduro aizstāvēšanu, bet gan par izvairīšanos no vardarbības eskalācijas, kas varētu būt vēl sliktāka par to, kāda Venecuēlā pastāvējusi gadiem ilgi. "Esmu pārsteigts, ka Salvīni runā kā nacionālists, bet tad atkārto [Francijas prezidenta Emanuela] Makrona pozīciju, kas ir smieklīgi," norādīja Di Batista.

Eiropas Savienības (ES) ārpolitikas vadītāja Federika Mogerīni sestdien, visu ES dalībvalstu vārdā, nāca klajā ar līdzīgu paziņojumu, kuru dažas stundas iepriekš publicēja četras Eiropas lielvalstis. Tajā Venecuēla aicināta izsludināt jaunas vēlēšanas. Ja tas netikšot izdarīts, tad kā viens no atbildes gājieniem, varētu sekot Gvaido atzīšana par valsts pagaidu līderi.

Di Batista izteicās, ka viņa partija nepiekrīt Mogerīni publicētajam paziņojumam. "Vai mēs neko nemācījāmies no Asada, Kadafi? Kas ir ES, lai teiktu citai nācijai, ko darīt?" savu neapmierinātību pauda politiķis. Venecuēlas ārlietu ministrs Horhe Areca ES paziņojumu nosauca par "provokāciju".

Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte (attēlā centrā) nāca klajā ar savu paziņojumu, kurā centās atrast līdzsvaru starp konfliktējošām nostājām savā koalīcijā. Tajā Venecuēla aicināta rīkot jaunas vēlēšanas, taču norādīts, ka citām valstīm nevajadzētu šajā jautājumā pievienot savas saistības.