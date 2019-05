Parīzē kāpēja dēļ slēgts Eifeļa tornis

Pirmdienas pēcpusdienā Parīzē tika slēgts Eifeļa tornis, jo tajā kāds vīrietis mēģinājis uzkāpt, vēsta ziņu aģentūra AP.

Francijas policijas pārstāvji britu raidsabiedrībai BBC apliecinājuši, ka tā torņa slēgšana ir "standarta procedūra". Patlaban glābējiem ir izdevies sazināties ar kāpēju, bet viņa motivācija paliek neskaidra.

Raidorganizācija BFMTV vēsta, ka policiju kāpēju aizturējusi, kad viņš mēģinājis kāpt tornī starp otro un augšējo stāvu, kas atrodas 276 metru augstumā.

Tika evakuēts arī Eifeļa torņa laukums un tuvākās ielas.

Amatpersonas pagaidām nav sniegušas sīkāku informāciju par incidentu un nav arī zināms, kad Eifela tornis varētu tikt atkal atvērts.

Tā nav pirmā reize, kad kāds ir uzkāpis Eifeļa tornī. 2015. gadā britu "brīvskrējējs" Džeimss Kingstons tornī uzkāpa bez drošības trosēm un bez atļaujas, izvairīdamies no drošības kamerām.

