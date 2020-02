Parīzē pēc protestētāju izraisīta ugunsgrēka evakuē Lionas staciju

Piektdien, 28. februārī, daļēji evakuēta Parīzes Lionas stacija, kuras tuvumā izcēlies ugunsgrēks, ziņo policija.

Ugunsgrēks izcēlies pēc vardarbīga incidenta varasiestāžu aizliegtas protesta akcijas laikā. Tās dalībnieki pauda neapmierinātību ar netālu notiekošo kāda Kongo mūziķa koncertu.

Kārtības sargi vēsta, ka bijuši spiesti iejaukties pēc tam, kad protesta akcijas dalībnieki sākuši dedzināt atkritumu tvertnes un ielas malā novietotos motorollerus.

Francijas dzelzceļu uzņēmums SCNF vēsta, ka piesardzības nolūkos tikusi evakuēta zem Lionas stacijas esošā metro stacija.

Policija aizliegusi jebkādas demonstrācijas ap sporta halli "AccorHotels Arena", kur bija paredzēts Kongo mūziķa Falija Ipupas koncerts.

Francijā dzīvojošo Kongo izcelsmes imigrantu kopiena regulāri protestē pret māksliniekiem, kas ierodas no Kongo, apsūdzot tos sadarbībā ar bijušo Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentu Žozefu Kabilu un viņa pēcteci Feliksu Čisekedu.

2017. gadā paredzēto Ipupas koncertu policija atcēla, pamatojoties uz "nopietnu sabiedriskās kārtības traucējumu" risku.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q