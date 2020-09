Parīzē pie 'Charlie Hebdo' agrākā biroja smagi sadur divus cilvēkus

Parīzē uzbrukumā ar nazi netālu no Francijas satīras žurnāla "Charlie Hebdo" agrākā biroja ievainoti divi cilvēki, pavēstīja amatpersonas. Saistibā ar uzbrukumu aizturēti divi cilvēki, tostarp uzbrucējs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc amatpersonu teiktā, abi ievainotie ir smagā stavoklī, taču viņu dzīvībai briesmas nedraud. Televīzijas izmeklējošās žurnālistikas raidījumu producēšanas kompānija "Premieres Lignes" paziņojusi, ka abi sadurtie ir tās darbinieki, vīrietis un sieviete, kas bija izgājuši uzsmēķēt.

Saistībā ar uzbrukumu aizturēti divi aizdomās turamie. Viens no viņiem aizturēts Bastīlijas laukumā, bet otrs - pie Rišāra-Lenuāra metro pieturas, kas atrodas netālu no noziegumu vietas. Viens no aizturētajiem ir uzbrucējs, kurš ir 18 gadus vecs. Pēc provizoriskām ziņām, viņš dzimis Pakistānā.

Mediji sākotnēji vēstīja par trim uzbrucējiem un četriem sadurtajiem. Francijas prokuratūra uzbrukumu atzinusi par iespējamu teroraktu, amatpersonas apliecināja ziņu aģentūrai DPA. Uzbrukuma motīvi nav skaidri.

Policija aicināja Parīzes 11.rajona iedzīvotājus neiziet no telpām. Francijas premjerministrs Žans Kastekss sasaucis krīzes sanāksmi. Policija nobloķējusi visu uzbrukuma rajonu, pārliecinājās DPA žurnālists.

Uzbrukums noticis laikā, kad Parīzē tiek tiesāti uzbrukumu "Charlie Hebdo" redakcijai 2015.gadā sarīkojušo teroristu domājamie līdzzinātāji. Uzbrukums tika sarīkots pēc tam, kad "Charlie Hebdo" publicēja islāma pravieša Muhameda karikatūras.

2015. gada 7. janvārī brāļi Šerifs un Saīds Kuaši Parīzē "Charlie Hebdo" redakcijā noslepkavoja 12 cilvēkus, arī pazīstamus žurnāla karikatūristus. Dienu vēlāk brāļu paziņa Amedijs Kulibali netālu no Francijas galvaspilsētas noslepkavoja ceļu policisti, bet 9.janvārī Parīzē košera preču veikalā - vēl četrus cilvēkus.

Šīs slepkavības Francijā bija pirmie uzbrukumi islāmistu teroraktu virknē 2015. un 2016.gadā, kuros nogalināti tika vairāk nekā 230 cilvēki. Par vairākiem atbildību uzņēmās teroristu grupējums "Islāma valsts".

Parīzē 2. septembrī sāka tiesāt 14 cilvēkus, kas apsūdzēti par atbalsta sniegšanu islāma ekstrēmistiem, kuri sarīkoja uzbrukumus "Charlie Hebdo" redakcijai un košera preču veikalam.

"Charlie Hebdo" nesen atkārtoti publicēja musulmaņu pravieša Muhameda karikatūras, kas lielā daļā islāma pasaules tiek uzskatīts par apvainojumu. Žurnālam no jauna izteikti draudi.