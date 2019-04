Parīzes Dievmātes katedrālē izcēlies ugunsgrēks

Vairāki notikušā aculiecinieki soctīklos dalījušies ar video un fotogrāfijām, kurās redzams, kā liesmas plosa katedrāli.

My boyfriend just got sent this from a pal in Paris, the Notre Dame is burning pic.twitter.com/Doe6nWTpD5

Notre Dame right now. Apparently started on some scaffolding. Looks to have taken hold throughout. A very sad sight... pic.twitter.com/eZumMaNHTJ