'Pārmērīga reakcija', pēc spiegošanas balona notriekšanas paziņo Ķīna

Pēc ASV lēmuma virs Atlantijas okeāna notriekt tā dēvēto spiegošanas balonu, Ķīna svētdien paziņojusi, ka "patur tiesības izmantot nepieciešamos līdzekļus, lai risinātu līdzīgas situācijas", vēsta CNN.

"ASV izmantoja spēku, lai uzbruktu mūsu civilajam bezpilota gaisa kuģim, kas ir acīmredzami pārmērīga reakcija. Mēs izsakām protestu pret šo ASV soli," teikts CNN citētajā Ķīnas Aizsardzības ministrijas preses sekretāra paziņojumā.

Pēc notikušā no amata atbrīvots Ķīnas meteoroloģiskā dienesta vadītājs, vēstījuši Ķīnas valsts mediji.

CNN ziņo, ka atsevišķi analītiķi to uzskata par mēģinājumu nostiprināt Pekinas nostāju, ka gaisa balons, kas lidojis virs ASV, izmantots pamatā meteoroloģiskiem mērķiem.

Jau ziņots, ka ASV sestdien virs Atlantijas okeāna notriekušas aizdomās par spiegošanu turēto Ķīnas gaisa balonu.

The Chinese Spy Ballon has been eliminated. Shot down by fighter jets off the Carolina coast. pic.twitter.com/FunhGnePxQ

Tas noticis pēc tam, kad ASV prezidents Džo Baidens solījis "parūpēties" par gaisa balonu, kas aizvadītajā nedēļā pamanīts virs ASV .

ASV Federālā aviācijas pārvalde pirms gaisa balona notriekšanas trīs lidostās Karolīnā izdeva rīkojumu par ielidojošo un izlidojošo reisu apturēšanu, lai šādi atbalstītu Aizsardzības departamenta drošības centienus, kā arī slēdza gaisa telpu.

The FAA has paused departures from and arrivals to Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) and Charleston International (CHS) airports to support the Department of Defense in a national security effort.