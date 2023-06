Partizānu uzbrukumi rada dilemmu okupantu komandieriem, ziņo Lielbritānija

No 1. jūnija rīta partizānu grupas otro reizi desmit dienu laikā uzbruka Krievijas Belgorodas apgabalam. Okupantu komandieriem tas liek izvēlēties starp savu pierobežas reģionu aizsardzības stiprināšanu vai arī aktivitātēm okupētajā Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka bezapkalpes lidaparātu uzbrukumi vērsti arī pret Belgorodas pilsētu (35 kilometrus Krievijas iekšienē), savukārt pēc Ukrainas apšaudes varas iestādes evakuēja civiliedzīvotājus no pierobežas pilsētas Šebikino.

Krievijas militārie un iekšējie spēki, visticamāk, ir guvuši ātrākus panākumus šī reida ierobežošanā salīdzinājumā ar pirmo reizi. Tomēr saskaņā ar pašas Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumu presei, tā ir lēmusi izmantot visu militāro jaudu savā teritorijā, tostarp uzbrukuma helikopteru un termobarisko raķešu palaišanas sistēmu TOS-1A, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas komandieri tagad saskaras ar akūtu dilemmu - vai stiprināt aizsardzību Krievijas pierobežas reģionos vai nostiprināt savas līnijas okupētajā Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

