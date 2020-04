Pārtraucot finansējumu PVO, Tramps apdraud globālo cīņu pret Covid-19, brīdina Ķīna

ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums apturēt finansējumu Pasaules Veselības organizācijai (PVO) vājinās globālo cīņu pret jauno koronavīrusu un kaitēs visām valstīm, tostarp pašām ASV, paziņojusi Ķīna.

Tramps otrdien paziņoja, ka aptur ASV finansējumu PVO, kritizējot organizāciju par reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu un apsūdzot to patiesās situācijas Ķīnā slēpšanā.

"Pašlaik globālās pandēmijas situācija ir drūma un mirklis ir kritisks," raidsabiedrība CNN citē Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvja Žao Lidžiana teikto. Viņš uzsver, ka Trampa solis vājinās PVO spējas un iedragās pasaules sadarbību cīņā pret pandēmiju.

"Tas ietekmēs visas pasaules valstis, tostarp ASV, un īpaši tās, kuru spējas ir ievainojamas," brīdina Ķīnas ierēdnis. "Mēs mudinām ASV pildīt savus pienākumus un saistības un atbalstīt PVO, kas vada starptautisko cīņu pret pandēmiju."

Runasvīrs arī pauž pateicību PVO par tās aktīvo darbu cīņas pret jauno koronavīrusu koordinēšanā.

ASV ik gadu PVO atvēl 400 līdz 500 miljonus dolāru. Tramps savā paziņojumā uzsvēra, ka Ķīna organizācijas budžetā iegulda vien 40 miljonus dolāru.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā divi miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 614 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 127 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 26 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 491 tūkstotis cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.