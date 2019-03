Pārtraukta 'Viking Sky' kuģa evakuācija

Norvēģijā apturēta pasažieru evakuācija ar helikopteriem no kruīza kuģa "Viking Sky", kas tiek vilkts uz tuvāko ostu Moldē, paziņojis avārijas dienests.

Ar helikopteriem no kuģa krastā tika nogādāti aptuveni aptuveni 460 no 1373 cilvēkiem, kas atrodas uz kuģa. 17 no evakuētajiem nogādāti slimnīcā, atklāja policija.

Kuģis "Viking Sky", kas bija ceļā no Trumses uz Stavangeri, sestdien dzinēja problēmu dēļ apstājās aptuveni divus kilometrus no krasta. Kuģa kapteinis noraidīja SOS signālu, un varasiestādes nolēma evakuēt uz kuģa esošos cilvēkus, izmantojot helikopterus.

Dzinēju apstāšanās šajos ūdeņos ir bīstama, jo akvatorijā ir daudz rifu. Turklāt jūra pašreiz ir nemierīga, ir spēcīgs vējš un viļņi.

Jau vēstīts, ka "Viking Sky" apkalpei šorīt izdevās iedarbināt trīs no četriem kuģa dzinējiem, un ar velkoņu palīdzību kuģis sācis lēnām virzīties uz priekšu gar piekrasti. Cik ilgu laiku aizņems ceļš līdz ostai, nav zināms.

Daudzi no "Viking Sky" pasažieriem ir amerikāņi un briti, bet uz kuģa ir vēl 14 citu valstu pilsoņi.