'Pasaulē pazīstams ārsts…' – soctīklos izplatās kārtējais maldinošais Covid-19 video

"Dr. Klinghards ir pasaulē pazīstams ārsts.." – tā sākas kārtējais populārais "Facebook" ieraksts, kura zinātnes aplamības un sazvērestības teorijas sajauktas kopā ar dažiem patiesiem faktiem, tādā veidā cenšoties radīt ilūziju par uzticamu informāciju.



"Mēness aptieka". Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz"Mēness aptieka".

Dītrihs Klinghards nudien ir pasaulē pazīstams, tiesa gan – pārsvarā alternatīvās medicīnas piekritēju rindās. 1993. gadā Nūmeksikas Medicīniskā komisija ārstam noteica trīs gadu uzraudzības periodu, bet ASV bāzētais portāls "Quackwatch", kas jau kopš deviņdesmitajiem gadiem cenšas izgaismot krāpnieciskus medicīnas šarlatānus un atmaskot maldinošu informāciju, rakstījis par daktera par holistisko pieeju alternatīvajai zobārstniecībai un citām šaubīgām ārstēšanas darbībām. Viņam raksturīgi – runāt par toksīniem un cilvēka enerģētiskajiem laukiem, nevis klasisko medicīnu. Vietnes izpētītais angļu valodā lasāms šeit.

Pirms nedēļas kādā sociālā medija "Facebook" publicētā ierakstā latviešu valodā, ar kuru dalījušies 778 lietotāji, par šādām ārsta iezīmēm nekas nav minēts.

Ieraksta autore Jana raksta, ka šo video tulkot un pārpublicēt ļāvusi Šveices privātā televīzija QS24, kas specializējas holistiskās medicīnas apskatīšanā, tā pārsvarā vēsta par dvēselisko un garīgo, bet mazāk par zinātnisko. Janas ieskatā Klinghards ir "pasaulē pazīstams ārsts, autoritāte daudziem kolēģiem un cerību stariņš daudziem piemeklētajiem," pašu Covid-19 viņa dēvē par "Ķīnas iesnu vīrusu". Video sākas ar Klingharda apgalvojumu, ka jau divas nedēļas pēc Covid-19 sākuma Ķīnas pilsētā Uhaņā ir bijusi zināma iedarbīga terapija, proti, slimības sākumsstadijā lietot hidroksiklorokīnu, zāles, kas tradicionāli lietotas pret malāriju. Terapija balstoties uz četriem līdzekļiem: šīs zāles noteikti jālieto kopā ar cinku, heparīnu un antibiotikām. "Ar šo terapiju mēs gandrīz 100% gadījumā sasniedzām pozitīvu izveseļošanās rezultātu," vēsta video subtitros citētais Klinghards. Ievadam seko viņa izvirzīta teorija, kuru viņš lieki nepaskaidro: lai attaisnotu karantīnu, aiz visa stāvošajai varai bija nepieciešams pierādīt, ka iedarbīgas terapijas nav, tāpēc veikts "nekontrolēts izmēģinājums uz mirstošiem pacientiem". Proti, dots hidroksiklorokīns bez pārējiem trim terapijas līdzekļiem, līdz ar to mirušo skaits bijis tik liels, kā vispār nesaņemot palīdzību.

Foto: Ekrānšāviņš no "Facebook"

Tiesa, hidroksiklorokīna spējas Covid-19 gadījumos tiek pētītas, taču iedarbība joprojām nav skaidra. "NEJM ("The New England Journal of medicine" – red.) publicēts klīniskais novērojums, kurš parāda, ka hidroksihlorokīns ar lielu varbūtību nav īpaši efektīgs COVID-19 ārstēšanā. Metodoloģija gan nav īsti precīza. Vēl jāgaida pārējo pētījumu rezultāti," tā 7. maijā rakstīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.

NEJM publicēts klīniskais novērojums, kurš parāda, ka hidroksihlorokīns ar lielu varbūtību nav īpaši efektīgs COVID-19 ārstēšanā. Metodoloģija gan nav īsti precīza. Vēl jāgaida pārējo pētījumu rezultāti https://t.co/qfO2GB4Rm5 — Uga Dumpis (@udumpis) May 8, 2020

Jautāts, vai šobrīd nav jaunāku pētījumu, portālam "Delfi" Dumpis norādīja, ka Lielbritānijā norisinoties divi lieli pētījumi. Kā vēstīts NEJM, tika pārbaudīta sakars starp hidroksiklorokīnu un Covid-19 pacientu intubāciju un nāvi. ASV Nacionālā veselības institūta grantu finansētā pētījumā piedalījās kādā Ņujorkas ārstniecības iestādē stacionētie pacienti, un klīniskā novērojuma secinājumi bija šādi: hidroksihlorokīna ievadīšana ne ļoti samazina, ne palielina intibācijas un nāves risku. Arī secināja, ka nepieciešami randomizēti, kontrolēti hidroksihlorhinīna pētījumi pacientiem ar Covid-19. Ar secinājumiem var iepazīties šeit.

Arī ASV medijos pēdējās nedēļās pieminēts hidroksiklorokīns saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa ieteikumiem lietot šīs zāles un apgalvojumiem, ka viņš pats tās jau lietojot kā profilaktisku līdzekli pret jauno koronavīrusu. Tiesa, pētnieki ir brīdinājuši, ka šis medikaments var būt neefektīvs pret Covid-19 un izraisīt sirdsdarbības problēmas dažiem pacientiem. ASV Pārtikas un zāļu administrācija ("US. Food and drugs administration" - red.) nāca klajā ar brīdinājumu, kurā aicināja hidroksihlorokīnu un hlorokīnu Covid-19 gadījumos nelietot ārpus slimnīcām un klīniskajiem pētījumiem, jo šīs zāles var radīt sirds ritma problēmas, atsevišķos gadījumos varot iestāties pat nāve. Pēc šī brīdinājuma slimnīcas atjaunināja hidroksihlorhokīna protokolus, vēsta medicīnas portāls "Medscape".

Nepiemirst arī 5G



Viens no Klingharda tuvākajiem tematiem ir Laimas slimība, par kuru Vācijā dzimušais vīrs rakstījis un izteicies īpaši daudz. Tostarp apgalvojis, ka to pieaugošā virulence varētu būt saistīta ar elektromagnētiskajiem laukiem un mikroviļņu starojumu. Šāda veida apgalvojumi, kuriem nav zinātnē balstītu skaidru un pārbaudītu apliecinājumi, pievērsuši iepriekš minētā "Quackwatch" uzmanību. Savukārt "The Guardian" raksta, ka ārsta reputāciju ir apšaubījuši zinātnes skeptiķi, bet viņa skats uz Laimas slimības ārstēšanu ir uztraucošs. Jāpiebilst, ka, izsakoties par starojuma ietekmi, Klinghards runā gan par mobilajām ierīcēm, gan video ierakstā arī par 5G torņiem, kas, viņaprāt, izskaidrojot arī atsevišķu slimnīcu dramatiskos mirstības radītājus ASV.

Tā kā sazvērestības teoriju piekritēji 5G vaino tādu smagu slimību kā vēzis izraisīšanā, bet ne tikai, nav nekāds pārsteigums, ka 5G nu ir pie vainas arī jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 pandēmijā. Patiesība ir tāda, ka šobrīd nav zinātnisku pierādījumu par 5G kaitīgo ietekmi uz veselību kopumā, nemaz nerunājot par vīrusa izraisītu infekciju.

Jauno fiziķu skolas pasniedzēja un fizikas maģistre Elza Liniņa "Campus" rakstu sērijā "Zinātne vai muļķības" skaidroja: "Nejonizējošs starojums tiešā veidā nevar bojāt DNS struktūru." 5G ir nejonizējošs starojums, un pamatotāk būtu baidīties no redzamās gaismas, kas, tāpat kā radioviļņi, ir elektromagnētiskais starojums. Vairāk par viltus "bubuli" 5G vari lasīt, klikšķinot šeit.

Video pamanāma arī manipulācija ar statistiku (kopumā ne tikai ar statistiku, bet nevēlamies pievērst uzmanību ik katram šīs personas izteikumam). Proti, Klinghards norāda, ka Evergrīnas slimnīcā, kas nudien bija ASV vīrusa uzliesmojuma centrs, no pirmajiem 10 nomiruši seši pacienti. Pat ja tā būtu taisnība ("Delfi" slimnīcai nosūtīja precizējošus jautājumus un apgalvojumu precizēs), tad spekulēt ar to, ka šis skaits veido 60%, bet pārējā pasaulē mirstības rādītājs uz 1000 cilvēkiem ir vien 0,1%, ir nekorekts salīdzinājums, jo abos gadījumos skaits, no kā tiek izdalīts procentuālais sadalījums, ir nesamērīgi atšķirīgs un nesniedz salīdzināmus un uzticamus datus.

Video sižetā Klinghards paplašinājis iepriekš konspirāciju piekritēju plaši aprakstīto Bila Geitsa lomu: izrādās, ka "Microsoft" dibinātājs kontrolējot vairākus lielus Vācijas medijus, tostarp "Spiegel", sējot paniku un bailes, lai gan, Klingharda zināšanā, Vācija daudzas slimnīcas patiesībā ir tukšas. Geits arī pieņemot lēmumus, kurus vēlāk īstenojot Pasaules Veselības organizācija un tādējādi arī pārējās valstis. Vairāk par to, kā Geits iekūlies sazvērestību piekritēju pieņēmumos, iespējams lasīt šeit.

Kā liecina "Worldometers" dati, Vācijā līdz šī gada 20. maijam kopumā reģistrēti 178 473 saslimuši Covid-19 pacienti, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa jau atveseļojusies, bet miruši ir 8265. Ļoti iespējams, ka Klinghards nudien zina slimnīcas, kurās bija vai aizvien ir tukšas slimnieku gultas, bet tas nekādi neliecina par to, ka kādas viņa paša vārdos nenosauktas valdības vai miljardieris Geits no kādiem mistiskiem varas torņiem melotu cilvēkiem par vīrusa nopietnību. Vācija iepriekš starptautisko mediju un ekspertu publikācijās slavēta par stratēģiju, kā pārvarēt Covid-19 krīzi. Par to iespējams lasīt "Washington Post" un "Politico" publikācijās, un citviet.