Pasaulē pirmoreiz sarucis smēķējošo vīriešu skaits, ziņo WHO

Pasaulē pirmoreiz ir sarucis smēķējošo vīriešu skaits, ceturtdien paziņoja ANO Pasaules veselības organizācija (WHO), nosaucot to par "lielu pagriezienu" centienos apkarot atkarību no tabakas.

Tabakas produktus lietojošo sieviešu un meiteņu skaits ir stabili samazinājies jau gadiem ilgi, bet tabakas lietošana vīriešu vidū, kuri sastāda smēķētāju lielāko daļu, līdz šim bija pieaugusi. WHO jaunā ziņojumā apsveica smēķējošo vīriešu skaita samazināšanās sākumu kā spēcīgu norādi uz to, ka pretsmēķēšanas kampaņas visā pasaulē sāk atmaksāties.

Organizācija tomēr brīdināja, ka ir nepieciešams darīt daudz vairāk, lai apkarotu smēķēšanu, kas katru gadu prasa apmēram astoņu miljonu cilvēku dzīvības. "Tabakas lietošanas kritums vīriešu vidū iezīmē pagrieziena punktu cīņā pret tabaku," savā paziņojumā atzina WHO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss. Viņš sacīja, ka šo pagriezienu "veicina valdības ar stingrāku attieksmi pret tabakas rūpniecību".

Pēdējos divos gadu desmitos tabakas lietotāju skaits pasaulē ir lēni samazinājies no 1,397 miljardiem 2000.gadā līdz 1,337 miljardiem 2018.gadā, kamēr kopējais pasaules iedzīvotāju skaits ir pieaudzis. To lielākoties veicināja smēķējošo sieviešu un meiteņu skaita samazināšanās no 346 miljoniem 2000.gadā līdz 244 miljoniem pērn. Smēķējošo vīriešu skaits šajā periodā bija pieaudzis no 1,05 miljardiem līdz 1,093 miljardiem.

Ceturtdien publicētais ziņojums gan liecina, ka smēķējošo vīriešu skaits tagad ir sācis samazināties un līdz 2020.gadam saruks par diviem miljoniem salīdzinājumā ar pērno gadu, bet līdz 2025.gadam samazināsies par vēl četriem miljoniem līdz aptuveni 1,087 miljardiem.

WHO prognozē, ka visu smēķētāju skaits līdz 2020.gadam samazināsies par 10 miljoniem salīdzinājumā ar 2018.gadu, bet līdz 2025.gadam tas saruks par vēl 27 miljoniem līdz 1,299 miljardiem. WHO atzinīgi novērtēja to, ka kopš 2010.gada tabakas lietošana ir sarukusi apmēram 60% valstu.