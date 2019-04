Pasaule šokēta un skumst par Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēku

Pasaule ir reaģējusi ar šoku, skumjām un lūgšanām uz pirmdien Parīzes Dievmātes katedrālē izcēlušos milzu ugunsgrēku, paužot vienotību un solidaritāti ar Francijas tautu.

Spānijas premjerministrs Pedro Sančess piedāvāja Francijai savas valsts palīdzību katedrāles atjaunošanā. Viņš tviterī rakstīja, ka šis ugunsgrēks ir "katastrofa Francijai, Spānijai un Eiropai", piebilstot, ka liesmas iznīcina "850 gadus vēstures, arhitektūras, glezniecības un tēlniecības".

Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja reportieriem notikuma vietas tuvumā, ka viņš lūgs starptautisku palīdzību katedrāles atjaunošanai, iesaistot arī pasaules "dižākos talantus".

ASV prezidents Donalds Tramps kādā pasākumā Minesotas štatā pieminēja "briesmīgo ugunsgrēku", kas izpostījis "vienu no lielākajiem pasaules dārgumiem".

"Tā ir daļa no mūsu izaugsmes, tā ir daļa no mūsu kultūras, tā ir daļa no mūsu dzīves," teica Tramps par šo vēstures un arhitektūras pieminekli.

Tramps arī ierosināja izmantot ugunsdzēšanas lidmašīnas, tomēr šis padoms tika noraidīts, jo tas radītu katedrāles struktūras sagraušanas risku.

ASV eksprezidents publicēja tviterī vecu fotogrāfiju, kurā viņš ar sievu Mišelu un abām meitām iededz sveces šajā baznīcā.

"Parīzes Dievmātes katedrāle ir viens no pasaules lielākajiem dārgumiem, un mēs domājam par Francijas tautu jūsu skumju laikā," tvītoja Obama. Viņa sieva Mišela, kas pirmdien apmeklēja Parīzi grāmatas turnejā, rakstīja, ka "man sāp sirds kopā ar Francijas tautu".

"Parīzes Dievmātes katedrāles majestātiskums - vēsture, mākslinieciskums un garīgums – aizrāva mums elpu, paceļot mūs augstākā izpratnē par to, kas mēs esam un kas mēs varam būt," tvītoja Mišela Obama.

Vatikāns paziņoja, ka pāvests Francisks "ar šoku un skumjām redzējis ziņas par briesmīgo ugunsgrēku, kas izpostījis Dievmātes katedrāli – kristietības simbolu Francijā un pasaulē".

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs tviterī rakstīja, ka ir "šausmās", un nosauca šo katedrāli par "unikālu pasaules mantojuma piemēru".

Krievijas pareizticīgo baznīcas starpkristiešu attiecību sekretārs hieromūks Stefans nosauca šo ugunsgrēku par "traģēdiju visai kristīgajai pasaulei un visiem, kas novērtē šī dievnama kultūras nozīmīgumu".

Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs tviterī paziņoja, ka viņš lūdz Dievu par ugunsdzēsējiem "un visiem Francijā un citur, kas skatās un raud par šo skaisto, svēto vietu, kur miljoniem cilvēku ir satikuši Jēzu Kristu".

"Dziļas emocijas par šo dramatisko ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, kura 1991.gadā ierakstīta Pasaules mantojumā," tvītoja UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azula. Viņa paziņoja, ka UNESCO "rūpīgi novēro situāciju un atbalsta Franciju šī nenovērtējamā mantojuma aizsardzībā un atjaunošanā".

Eiropadomes prezidents Donalds Tusks nosūtīja līdzjūtību parīziešiem. "Parīzes Dievmātes katedrāle ir visas Eiropas Dievmātes katedrāle," tvītoja Tusks franču valodā. "Mēs šodien visi esam ar Parīzi," viņš rakstīja angliski.

Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte tvītoja, ka tas ir "trieciens sirdī frančiem un mums – visiem eiropiešiem".

"Drausmīgs ugunsgrēks Parīzes Dievmātes katedrālē, smaile ir SABRUKUSI. Domas un apskāviens parīziešiem un visiem frančiem. No Itālijas visa mūsu solidaritāte un visa palīdzība, ko mēs spējam sniegt," tviterī rakstīja Itālijas vicepremjers Mateo Salvīni, kurš bieži kritizējis Franciju un Makronu.

"Parīzes Dievmātes katedrāle ir Francijas un mūsu Eiropas kultūras simbols. Mēs domājam par mūsu franču draugiem," tvītoja Vācijas valdības preses sekretārs Štefens Zeiberts.

"Manas domas šonakt ir ar Francijas tautu un ārkārtas dienestiem, kuri cīnās pret briesmīgo ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē," tvterī rakstīja Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja.

"Sirdi plosoši skati ar Parīzes Dievmātes katedrāli liesmās. Londona ir kopā ar Parīzi bēdās šodien un vienmēr draudzībā," tvītoja Londonas mērs Sadiks Kāns.

"Šokējoši skati no Parīzes. Pasaules mantojuma objekts un viena no visskaistākajām ēkām Francijas vēsturē. Dievmātes katedrāle deg. Mēs ceram, ka neviens nav cietis. Mūsu domas ir Parīzē," tviterī rakstīja Austrijas kanclers Sebastiāns Kurcs.