Pasaules Banka apsver humānās palīdzības sniegšanu Afganistānai

Pasaules Banka apsvērs kompromisa plānu humānās palīdzības sniegšanai Afganistānai, novirzot atjaunošanai paredzētus līdzekļus, pirmdien pavēstīja ziņu avots.

Bankas vadība otrdien neformālā padomes sanāksmē apspriedīs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no Afganistānas Atjaunošanas trasta fonda (ARTF), "lai atbalstītu humānos centienus caur ANO un citām humānās palīdzības aģentūrām ar klātbūtni un loģistikas spējām valstī", sacīja ziņu avots, nesniedzot sīkākas detaļas.

ANO ir brīdinājusi, ka apmēram 22 miljoni afgāņu, kas ir vairāk nekā puse valsts iedzīvotāju, ziemas mēnešos saskarsies ar "akūtu" pārtikas trūkumu. Tas notiks globālās sasilšanas izraisīta sausuma un ekonomiskās krīzes, kuru saasināja Afganistānas krišana talibu rokās augustā, kopējās ietekmes dēļ.

Finanšu situācija Afganistānā saasinājās, kas ASV iesaldēja šīs valsts valūtas rezerves apmēram 10 miljardu ASV dolāru apmērā, un tālāk pasliktinājās pēc tam, kad Pasaules Banka un Starptautiskais valūtas fonds apturēja Afganistānas pieeju finansējumam.

Pasaules Bankas iecere ir daļa no kompromisa, kas panākts ar ANO un ASV valdību. Saskaņā ar to apmēram 500 miljoni dolāru no ARTF var tikt novirzīti humānās palīdzības organizācijām, apejot talibus.

Nākamie soļi un līdzekļu piešķiršanas laiks būtu ARTF ziedotāju ziņā.

ARTF pašlaik ir 34 ziedotāji. Pirms talibu nākšanas pie varas šis fonds bija "lielākais finansējuma avots Afganistānas attīstībai, finansējot līdz 30% no Afganistānas civilā budžeta un atbalstot valdības pamatfunkcijas".