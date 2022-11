Pasaules lielākajā 'Iphone' rūpnīcā izcēlušies protesti

Pasaulē lielākajā "IPhone" rūpnīcā Ķīnas pilsētā Džendžou izcēlušies protesti, liecina internetā plaši izplatītie videomateriāli, uz kuru saturu atsaucas britu raidsabiedrība BBC.

Videoklipos redzams, kā simtiem strādnieku dodas gājienā, un daži no viņiem saskārušies ar policistiem. Izskanējis, ka sadursmes bijušas vardarbīgas.

Ražotājs "Foxconn" paziņoja, ka sadarbosies ar darbiniekiem un vietējo pašvaldību, lai novērstu turpmāku vardarbību. Savā paziņojumā uzņēmums norādīja, ka dažiem darbiniekiem ir šaubas par atalgojumu, bet uzsvēra, ka maksās atalgojumu, pamatojoties uz līgumiem.

Tāpat "Foxconn" par nepatiesām nosauca baumas, ka darbiniekiem tiek lūgts uzturēties kopmītnēs ar strādniekiem, kuriem bijis pozitīvs Covid-19 tests.

This video circulating of the fresh clashes at #Foxconn would appear to show armed officials (presumably police) kicking protesting worker(s) after they go to ground. The #ZeroCovid crisis hitting the world’s largest supplier of #Apple iPhones continues. #China pic.twitter.com/4LnS1Z9mtn