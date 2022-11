'Patriot' izvietošana Ukrainā būtu labākais variants arī Polijai, paziņo Duda

Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" izvietošana Ukrainā būtu labākais variants no militārā viedokļa arī Polijas aizsardzībai, piektdien paziņoja Polijas prezidents Andžejs Duda.

"Skatoties no militārās perspektīvas, labākais variants, arī no Polijas aizsardzības viedokļa, būtu šīs raķetes izvietot zināmā attālumā no Polijas robežas Ukrainas teritorijā," preses konferencē Kauņā pēc tikšanās ar Latvijas, Lietuvas un Rumānijas prezidentiem sacīja Duda.

"Tādā gadījumā tās nodrošinātu labāko iespējamo aizsardzību gan Ukrainai, gan Polijai," viņš norādīja.

Tomēr Duda uzsvēra, ka "mūsu NATO sabiedrotajai Vācijai jāizlemj" par to, kur izvietot "Patriot", bet viņa kā Polijas prezidenta pienākums ir nodrošināt, lai Polijas teritorija būtu aizsargāta, cik labi vien iespējams.

Jau ziņots, ka Berlīne piedāvāja izvietot sistēmas "Patriot" Polijā, lai uzlabotu Polijas pretgaisa aizsardzību pēc tam, kad 15. novembrī Polijas Pševodovas ciemā sešus kilometrus no Ukrainas robežas nokrita un eksplodēja nomaldījusies Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete, kas bija raidīta pret Krievijas raķeti.

Polijas aizsardzības ministrs Mariušs Blaščaks trešdien tviterī paziņoja, ka ir nosūtījis Berlīnei ierosinājumu izvietot Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" Ukrainā, ņemot vērā jaunos Krievijas raķešu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.