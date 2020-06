Pauels atbalstīs Baidenu un kritizē Trampu

Agrākais ASV valsts sekretārs un armijas ģenerālis Kolins Pauels paziņojis, ka gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās atbalstīs Džo Baidenu, ziņo NPR.

Šo paziņojumu viņš izteica, kritizējot ASV prezidentu Donaldu Trampu par viņa "aizpeldēšanu prom" no konstitūcijas, kā arī cildinot atvaļinātos ģenerāļus, kuri nosodījuši valsts līdera atbildi Džordža Floida slepkavības aizsāktajiem protestiem.

Republikāņa Džordža Buša laika valsts sekretārs Pauels norādīja, ka Trampa metode aizvainot ikvienu, kurš runā pret viņu, vienmēr viņam šķitusi nepieņemama, bet tagad tā jūtas aizvien vairāk cilvēku. "Domāju, ka līdz ar visu laiku vērienīgāko sabiedrības protesta kustību, kādu esmu pieredzējis savā dzīvē, mūsu valsts šajā ziņā kļūst gudrāka un mēs to vairs nepacietīsim," skaidroja Pauels.

Pauels apšaubīja arī Trampa sekošanu likumiem, norādot, ka amerikāņiem ir konstitūcija, kurai jāseko, bet "prezidents ir aizpeldējis prom no tās".

Arī viņa izteicieniem sekoja Trampa tvīts, kurā prezidents centās nonivelēt Pauela teikto, uzsverot gan to, ka viņš ir atbildīgs par "graujošajiem Tuvo Austrumu kariem", gan Baidena lēnīgumu. Turklāt kā vienu, tā otru prezidents atļāvās nodēvēt par "stiff", kas var tikt tulkots gan kā "stīva būtne", gan "neveiksme", gan "līķis" tiešā un pārnestā nozīmē.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn't Powell say that Iraq had "weapons of mass destruction?" They didn't, but off we went to WAR!