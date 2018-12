Pāvests Francisks Adventa pirmās svētdienas sveci iededz par Sīrijas bērniem

Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks svētdien Vatikānā iededzis Adventa pirmās svētdienas sveci par konfliktu upuriem visā pasaulē un īpaši par bērniem kara izpostītajā Sīrijā.

"Advents ir cerību laiks. Šobrīd manas cerības vērstas uz mieru Sīrijā, kas astoņus gadus cietusi karā," viņš sacījis, iededzinot lielu sveci savā logā Vatikāna Sv.Pētera laukumā. "Es iededzu šo sveci kopā ar daudziem Sīrijas bērniem un ticīgajiem visā pasaulē, kuri pašlaik arī iededz savas svecītes. Lai šī cerības liesmiņa kliedē kara ēnas! Lai tā sasniedz visus konfliktu un spriedzes upurus visā pasaulē, tuvu un tālu!"

Franciska iedegto sveci, ko veidojis kāds sīriešu amatnieks no Damaskas, rotā aptuveni 40 sīriešu bērnu fotogrāfijas.

Vienlaikus pāvests aicinājis aizlūgt par Sīrijas bērniem un sūtīt viņiem konkrētu palīdzību.

Šai dienā aizsākas katoļu labdarības organizācijas "Aid to the Church in Need" ("Palīdzība Baznīcai vajadzībās") rosināta Ziemassvētku kampaņa "Sveces par mieru Sīrijā", kam saskaņā ar rīkotāju ieceri jāaptver aptuveni 50 000 sīriešu bērni.

ANO Bērnu fonds (UNICEF) pagājušajā mēnesī brīdināja, ka līdzekļu trūkuma dēļ gandrīz miljons bērnu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, tai skaitā Sīrijā, līdz ar ziemas iestāšanos var palikt "ārā salā".