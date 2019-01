Pāvests noraida celibāta atcelšanas iespēju

Pāvests Francisks svētdien noraidījis priesteru celibāta atcelšanas iespēju, taču atzinis, ka pastāv iemesli apspriest gados vecāku precētu vīriešu ordinēšanu, lai ar mācītājiem nodrošinātu nomaļus esošas draudzes, kur to trūkst.

Francisks pauda pārliecību, ka celibāts esot Dieva dāvana katoļu baznīcai, un noraidīja iespēju padarīt to par vispārējas izvēles jautājumu.

Tomēr "mācītāja nepieciešamība" zināmās pasaules daļās varētu attaisnot alternatīvus risinājumus, atzina Romas katoļu baznīcas galva.

"Manuprāt, šādā nozīmē jautājumam jābūt atvērtam - tur, kur pastāv mācītāja problēma prieteru trūkuma dēļ," norādīja Francisks. "Nesaku, ka tas būtu jādara, jo neesmu pietiekami to apsvēris vai par to lūdzies. Taču teologiem tas jāizpēta." Ar šiem izteikumiem žurnālistiem pāvests nācis klajā, atgriežoties no Panamas.

Brazīlijas bīskapi jau sen rosinājuši baznīcai apsvērt tā dēvēto " viri probati" ordinēšanas iespēju, lai ar mācītājiem nodrošinātu Amazones baseina attālās draudzes, kur ticīgajiem bieži mēnešiem ilgi nākas iztikt bez dievkalpojuma un kur sākušas iespiesties protestantu baznīcas.