Pazīstami vācieši mudina britus pārskatīt lēmumu par 'Brexit'

Vairāki pazīstami vācieši piektdien Londonas laikrakstā "The Times" publicētā vēstulē mudina britus pārskatīt lēmumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

Ja notiks "Brexit", "mums britu tautas pietrūks", vēstulē atzīst aptuveni divi desmiti Vācijas politiķu, uzņēmēju, kultūras un izklaides jomas pārstāvju.

"Pēc Otrā pasaules kara šausmām Lielbritānija nenovērsās no mums. Tā ar atsaucību uzņēma atpakaļ Vāciju kā suverēnu Eiropas valsti. Mēs, vācieši, to neesam aizmirsuši un esam par to pateicīgi."

Vēstuli parakstījusi virkne pazīstamu vāciešu, arī Kristīgi demokrātiskās savienības (CDU) priekšsēdētāja Annegrēta Krampa-Karenbauere, uzņēmuma "Daimler" vadītājs Dīters Cēče, futbola izlases bijušais spēlētājs Jenss Lēmanns un pankgrupas "Die Toten Hosen" solists Kampīno.

"Bez jūsu dižās valsts šis kontinents nebūtu tas, kas tas ir šodien," teikts vēstulē.

Autori atzīst, ka respektēs lēmumu īstenot "Brexit", vienlaikus mierinot sevi ar domu, ka visi lēmumi ir maināmi.

Vēstules autori arī uzskaita dažas lietas, ka viņiem pietrūks bez Lielbritānijas ES sastāvā - britu melnais humors, braukšana pa ceļa kreiso pusi un krogi ar eilu.

"Tāpēc britiem būtu jāzina - mēs no sirds dziļumiem gribam, lai jūs paliekat."

Lielbritānija ES pametīs 29. martā. Tiesa gan, nav skaidrs, kādā formā tas notiks, ņemot vērā, ka Lielbritānijas parlaments noraidījis premjerministres Terēzas Mejas un Briseles vienošanos par "Brexit".

Pārējās ES valstis, arī Vācija, paudušas bažas, ka haotisks "Brexit" Eiropā radīs smagas ekonomiskās sekas.