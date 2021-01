Pazudusī Indonēzijas lidmašīna ar 62 pasažieriem iekritusi jūrā

Sestdien, 9. janvārī, pazudusī lidmašīna “Boeing 737” ar 62 pasažieriem reisā no Džakartas uz Pontianaku, visticamāk, ir iekritusi jūrā, ziņo britu raidsabiedrība "BBC".

Liecinieki apgalvo, ka dzirdējuši un redzējuši vismaz vienu sprādzienu.

Lidojumu izsekošanas vietne "Flightradar24.com" paziņoja, ka lidmašīna nepilnas minūtes laikā ir zaudējusi vairāk nekā 3000 metru augstumu.

Tiek veikti meklēšanas un glābšanas pasākumi.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTC