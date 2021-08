Pēc 20 gadiem amerikāņi pilnībā pametuši Afganistānu; 'Taliban' svin uzvaru

Pusnaktī starp pirmdienu un otrdienu no Kabulas lidostas pacēlusies pēdējā amerikāņu lidmašīna, noslēdzot evakuācijas operāciju, kā arī 20 gadus ilgušo militāro misiju Afganistānā, vēsta raidsabiedrība BBC.

“Šīs nakts izlidošana nozīmē gan evakuācijas militārās daļas beigas, gan beigas gandrīz 20 gadus ilgušajai misijai, kas Afganistānā sākās neilgi pēc 2001. gada 11. septembra,” Pentagona preses konferencē paziņoja ģenerālis Kentes Makenzijs.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens vēlāk savā preses konferencē paziņoja, ka evakuācija no Kabulas bija viena no sarežģītākajām operācijām amerikāņu vēsturē. Vašingtona ir pārtraukusi diplomātisko darbību Kabulā, kas tagad ir pārcelta uz Dohu.

Afganistānā joprojām palikušu 100 līdz 200 ASV pilsoņi, atklāj Blinkens. Precīzu skaitu ir grūti noteikt, jo daudzi no tiem ir personas ar dubulto pilsonību un vietējām saknēm. Ja viņi tuvākajā laikā izlems doties prom, ASV viņiem palīdzēs, pasvītro valsts sekretārs.

Viņš atgādina, ka “Taliban” ir solījuši atļaut doties prom visiem, kas to vēlas – ASV turēs talibus pie vārda un palīdzēs tiem, kas grib izceļot, teic Blinkens. Viņš arī pauda cerības, ka drīzumā atsāks lidot civilie avioreisi un varēs šķērsot arī sauszemes robežas.

“Amerikas darbs Afganistānā turpinās,” izceļ Blinkens. “Mēs pārliecināsimies, ka meklēsim visas iespējas, lai izpildītu saistības pret Afganistānas tautu. Tādā veidā mēs godināsim visus drosmīgos vīrus un sievas no ASV un daudzām citām valstīm, kas riskēja un ziedojas savas dzīvības šajā garajā misijā līdz pat šai dienai,” noteica Blinkens.

Kopš 14. augusta ASV spēki no Kabulas lidostas evakuējuši vairāk nekā 79 tūkstošus civiliedzīvotāju, no kuriem 6000 amerikāņu un vairāk nekā 73 tūkstoši afgāņu un trešo valstu pilsoņi.

Kopā koalīcijas spēki evakuējuši vairāk nekā 123 tūkstošus civilpersonu jeb vidēji vairāk nekā 7500 cilvēkus dienā. Evakuācijas misija ilga 18 dienas. Lielākais evakuēto cilvēku skaits vienā dienā – 19 tūkstoši.

20 gadu laikā Afganistānā ir dienējuši vairāk nekā 800 tūkstoši ASV spēku pārstāvju un 25 tūkstoši civilo darbinieku. Bojā gājis 2461 no šiem cilvēkiem, bet vairāk nekā 20 tūkstoši guvuši ievainojumus.

Pēc pēdējās lidmašīnas pacelšanās, kurā aizlidoja arī ASV vēstnieks Afganistānā, Kabulā atskanēja šāvienu trokšņi un debesis piepilda trasējošo ložu līnijas, “Taliban” kaujiniekiem svinot savu uzvaru.

Celebratory gunfire from #Taliban fighters shooting tracer rounds into #Kabul's night sky after #US withdrawal. pic.twitter.com/4dhrHz7CNw