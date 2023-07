Pēc graudu iniciatīvas pamešanas Krievija mainījusi Melnās jūras flotes militāro stāju, ziņo Lielbritānija

Krievijas Melnās jūras flote ir mainījusi savu militāro stāju, kopš Maskava pameta Melnās jūras graudu iniciatīvu (BSGI), gatavojoties īstenot Ukrainas blokādi, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka modernā korvete "Sergej Kotov" ir izvietota Melnās jūras dienvidos, patrulējot pa kuģu ceļu starp Bosfora šaurumu un Odesu.

Pastāv reāla iespēja, ka šis kuģis būs daļa no darba grupas, lai pārtvertu komerciālos kuģus, kuri, pēc Krievijas domām, dodas uz Ukrainu, norāda Lielbritānijas ministrija.

BSGI ir samazinājusi Melnās jūras lomu karā: šobrīd ir iespējams, ka vardarbības intensitāte un apjoms šajā reģionā palielināsies, noslēgumā raksta britu izlūki.

