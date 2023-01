Pēc haizivju uzbrukuma delfīnam Sidnejā slēdz pludmales

Pēc nāvējoša haizivju uzbrukuma delfīnam sestdien Sidnejā slēgtas vairākas populāras pludmales, vēsta raidsabiedrība BBC.

Šellibīčas pludmalē Sidnejas ziemeļos pēc incidenta, kas noticis ap pulksten 7.00 sestdienas rītā pēc vietējā laika, pamanītas vismaz divas buļļu haizivis. Šī un tuvākās pludmales piesardzības dēļ uz laiku slēgtas.

Savukārt ievainotais delfīns sākotnēji riņķojis seklos ūdeņos, līdz izmeties krastā un nomiris. Vēl gan nav skaidrs, vai delfīns jau nav bijis slims, tādā veidā kļūstot par vieglu mērķi haizivīm.

Incidenta dēļ atcelts pludmalē nedēļas nogalē plānotais sērfošanas karnevāls un glābēji likuši nākt krastā visiem ūdenī esošajiem cilvēkiem.

Swimmers have been cleared from the water at a Sydney beach after a dolphin was mauled by a shark. #9Newshttps://t.co/aEr6vG1JXx