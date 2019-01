Pēc Jaungada ballītes Taizemē no sestā stāva nāvējoši nokrīt sieviete no Latvijas

Taizemes Puketas salā otrdienas agrā rītā gājusi bojā jauna sieviete no Latvijas, raksta "The Phuket News". Viņa nositusies, nokrītot no viesnīcas sestā stāva balkona ap pulksten 4 naktī.

Puketas salas Karonas apgabala tūristu policija 29 gadus vecās sievietes mirstīgās atliekas nogādājuši Puketas Vačiras slimnīcā pārbaužu veikšanai. Ne istabiņā, ne arī uz sievietes ķermeņa tiesībsargi nav atklājuši pazīmes, kas liecinātu par vardarbīgu nāvi.

Noskaidrots, ka jaunā sieviete liktenīgajā 1. janvāra naktī no ballītes viesnīcas numuriņā atgriezusies ap pulksten 3.30. Viņas vīrs palicis nedaudz iepakaļ un, kad ienācis, redzējis sievu pārkāpjam balkona margām un staigājam pa tā dzegu. Tad Kristīna pēkšņi paslīdējusi un kritusi, medijiem atklājusi policija, piemetinot, ka novērošanas kameru ieraksti apliecina vīra sniegtās liecības.

Tiesībsargi atzīmē, ka sieviete lietojusi alkoholu, taču pavisam nedaudz, un nevarot teikt, ka viņa bijusi piedzērusies. "Mums nav ne jausmas, kas viņu mudinājis to darīt [pārkāpt margām]," atzīmējis policijas pulkvedis Prasarns Hankota.

Policija sievieti identificējuši kā Kristīnu Resetņikovu, kura kopā ar vīru Andreju un 19 mēnešu veco dēlu Taizemē ieradusies 24. decembrī un plānojusi valsti pamest 8. janvārī.