Pēc LGBTQ pretinieku piekauta žurnālista nāves Gruzijā pieprasa valdības atkāpšanos

Gruzijas galvaspilsētā svētdien tūkstošiem cilvēku piedalījās protesta akcijā, pieprasot valdības atkāpšanos saistībā ar to, ka miris televīzijas operators, kuru galēji labējie ekstrēmisti piekāva, kad viņš filmēja protestu pret plānoto LGBTQ (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu, kvīru un citu seksualitāšu) kopienas gājienu.

37 gadus vecais neatkarīgā telekanāla "PIrveli" operators Aleksandrs Laškarava tika atrasts miris savās mājās svētdien.

Pirmdien Tbilisi viņam un citiem žurnālistiem uzbruka agresīvi noskaņoti protestētāji pret galvaspilsētā plānoto LGBTQ praida gājienu. Protestētāju vidū bija daudz galēji labējo ekstrēmistu. Pavisam tika ievainoti apmēram 50 žurnālisti. Laškarava, kuram bija lauzti sejas kauli, tika nogādāts slimnīcā, taču ceturtdien no tās izrakstīts.

Pēc cilvēktiesību aktīvistu aicinājuma apmēram 8000 protestētāju svētdienas vakarā sapulcējās pie parlamenta, pieprasot premjerministra Iraklija Garibašvili demisiju un vainojot viņu un valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vardarbības pret mediju pārstāvjiem pieļaušanā.

Garibašvili izteica līdzjūtību Laškaravas piederīgajiem un kolēģiem, kā arī solīja, ka tiks veikta izmeklēšana, lai noskaidrota viņa nāves cēloņus.

Plānotais LGBTQ praida gājiens drošības apsvērumu dēļ tika atcelts.

Uzbrukumu žurnālistiem nosodījušas Eiropas Savienība un ASV.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs svētdien izteica līdzjūtību Laškaravas piederīgajiem, kā arī aicināja izmeklēt viņa nāves apstākļus un pirmdien Tbilisi notikušo vardarbību.

"Izsaku dziļu līdzjūtību Gruzijas telekanāla "Pirveli" operatora Lekso Laškaravas ģimenei un draugiem. Aicinu veikt pilnīgu un godīgu izmeklēšanu par viņa nāvi, kā arī par vardarbību 5.jūlija notikumu laikā. Uzbrukumi žurnālistiem ir nepieņemami," tviterī ierakstīja Rinkēvičs.

Sabiedrības uzskati Gruzijā pēdējos gados kļuvuši liberālāki un valstī notikuši vairāki praidi. Tomēr kopumā Gruzijas sabiedrība joprojām ir ļoti konservatīva.

