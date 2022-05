Pēc Mariupoles ieņemšanas okupanti koncentrēsies uz operācijām Donbasa reģionā, ziņo Lielbritānija

Pēc tam, kad Krievija būs nodrošinājusi kontroli pār Mariupoli, okupanti, visticamāk, pārvietos savus spēkus, lai pastiprinātu operācijas Donbasā, teikts jaunākajā izlūkdienestu informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ap 1700 Ukrainas karavīru, kuri cīnījās Mariupoles "Azovstaļ" rūpnīcas teritorijā varētu būt padevušies. Šobrīd nezināms skaits Ukrainas spēku joprojām atrodas rūpnīcā, ziņo Londona.

Stingrā ukraiņu pretestība Mariupolē kopš kara sākuma nozīmē, ka Krievijas spēki šajā reģionā ir jāaprīko un jāapgādā no jauna, pirms tos var efektīvi pārvietot uz citiem reģioniem. Tas var būt ilgstošs process, ja tas tiek darīts rūpīgi, skaidro britu izlūki.

Tomēr Krievijas komandieri tiek pakļauti spiedienam, no viņiem sagaida, ka tie uzskatāmi sasniegs operatīvos mērķus. Tas nozīmē, ka Krievija, iespējams, ātri pārdalīs savus spēkus bez atbilstošas sagatavošanas, tādējādi riskējot saskarties ar turpmākiem spēku zaudējumiem nākotnes operācijās, noslēgumā raksta Lielbritānija.

