Pēc skābekļa līmeņa samazināšanās Tramps saņem stereoīdus; slimnīcu var pamest pirmdien

Svētdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad ASV austrumkrastā ir pusdienlaiks, Covid-19 dēļ slimnīcā nonākušā ASV prezidenta Donalda Trampa ārstu komanda brīfingā presei pavēstījusi, ka prezidentu no slimnīcas varētu izrakstīt jau pirmdien un ārstēšanu turpināt dzīves vietā Baltajā namā, vēsta BBC.

Prezidenta ārsts Šons Konlijs pastāstīja, ka prezidentam klājas labi un skābekļa līmenis viņa asinīs ir 98%. Ārsts atzinis, ka vakardien skābekļa līmenis nokrities līdz 93% un prezidentam bijušas grūtības elpot. Tādēļ viņš saņēmis medikamentu deksametazonu.

Konlijs teica, ka ceturtdien, kad Tramps tviterī pasaulei paziņoja par inficēšanos, viņš juties labi, bet piektdienas rītā Trampam bija augsta temperatūra un mazinājās skābekļa līmenis asinīs, kas bijis mainīgs. Tad arī ārsts pieņēmis lēmumu prezidentu pārvest no Baltā nama uz slimnīcu.

Informācija Zāļu valsts aģentūras mājas lapā liecina, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir pabeigusi vērtēt RECOVERY pētījuma grupas rezultātus, kas saistīti ar kortikosteroīdu grupas preparāta deksametazona lietošanu hospitalizētu Covid-19 pacientu ārstēšanā. CHMP secināja, ka deksametazons apsverams kā ārstēšanas iespēja pacientiem, kam nepieciešama skābekļa terapija (no papildu skābekļa pievades līdz mākslīgai ventilācijai).

Balstoties uz pieejamajiem datiem, EMA atbalsta deksametazona lietošanu pieaugušiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un ar ķermeņa masu vismaz 40 kg), kam nepieciešama papildu skābekļa terapija. Deksametazonu var lietot iekšķīgi vai intravenozas injekcijas vai infūzijas veidā.

Publicētie RECOVERY pētījuma dati liecina, ka pacientu grupā, kas tika mākslīgi ventilēti un saņēma deksametazonu, 28 dienu laikā no deksametazona ārstēšanas sākšanas letāls iznākums bija 29% pacientu. Savukārt pacientu grupā, kas saņēma standarta aprūpi, letāls iznākums bija 41% pacientu. Līdz ar to relatīvā riska samazinājums bija 35%. Pacientu grupā, kas saņēma skābekļa terapiju bez mākslīgās ventilācijas, šie rādītāji bija attiecīgi 23% deksametazona grupā un 26% standarta aprūpes grupā ar 20% relatīvā riska samazinājumu. Pacientiem, kuri nesaņēma ne skābekļa terapiju, ne mākslīgo ventilāciju, netika novērots letāla iznākuma riska samazinājums. Šos rezultātus apstiprināja papildu publicētie dati, tostarp Pasaules Veselības organizācijas (PVO) veiktā meta-analīze, kurā ietverti dati no septiņiem pētījumiem par kortikosteroīdu izmantošanu Covid-19 pacientu ārstēšanā.

Jau ziņots, ka Tramps, kurš ceturtdien paziņoja par inficēšanos ar Covid-19 un jau piektdien vakarā nonāca slimnīcā, sestdienas vakarā izplatījis video uzrunu no slimnīcas, pavēstot, ka viņam klājas labi, bet nākamās dienas būs izšķirošas.

Četru minūšu ilgajā video, kur prezidents sēž pie galda, tērpies uzvalkā, lai gan bez kaklasaites, Tramps pateicās mediķiem un pastāstīja, ka juties slikti, tāpēc devies uz slimnīcu. Tagad viņš jūtoties jau krietni labāk un cer drīzumā atgriezties pie vēlēšanu kampaņas.

Prezidents atzina, ka nav zināms, kā atlabšana turpināsies, tāpēc nākamās dienas būs reāls pārbaudījums.

Tramps pateicās amerikāņiem un pasaules līderiem par laba vēlējumiem, kā arī solīja, ka vīruss pasaulē tiks uzvarēts.

Prezidents arī sacīja, ka sava amata dēļ nav varējis izolēties, ieslēgties Baltajā namā un nestrādāt.

Sestdien prezidenta ārstējošie ārsti preses konferencē radīja zināmu apjukumu, jo izteicās optimistiski par prezidenta veselības stāvokli, lai gan avoti Baltajā namā ziņoja, ka prezidenta stāvoklis bijis nopietns gan pirms došanās uz slimnīcu, gan, atrodoties tajā.

Pasaules masu medijos tas raisīja bažas, ka sabiedrībai netiek sniegta pilnīga informācija. Vairākas stundas pēc ārstu preses konferences Tramps izplatīja šo video.

Jau ziņots, ka ar vīrusu inficējušies arī vairāki Trampa palīgi un republikāņu partijas pārstāvji ASV Senātā.