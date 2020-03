Pēc 'Super otrdienas' Tramps pasmejas par demokrātu kandidātiem

ASV prezidents Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" neizvairījās no pasmiešanās par demokrātu - Elizabetes Vorenas un Maikla Blumberga - neveiksmēm otrdien notikušajās Demokrātiskās partijas priekšvēlēšanās.

Jau ziņots, ka tā saucamajā "super otrdienā", kad demokrātu priekšvēlēšanas notiek 14 ASV štatos, vislabāk klājās Džo Baidenam, kurš uzvarēja vismaz astoņos štatos, savukārt līdzšinējais favorīts Bērnijs Sanderss uzvaras laurus plūca trijos štatos.

Pavisam neveiksmīga otrdiena izvērtās miljardierim Maiklam Blumbergam. Viņš savā kampaņā bija ieguldījis vismaz 500 miljonus ASV dolāru. Savu ceļu uz Demokrātiskās partijas nomināciju Blumbergs cerēja bruģēt, nepiedaloties pirmajās četrās priekšvēlēšanās un uzsvaru liekot uz "super otrdienas" štatiem.

Šī stratēģija bijušajam Ņujorkas mēram neatnesa cerētos rezultātus un prezidents Tramps par to pasmējās arī publiski. "Šī vakara lielākais zaudētājs ir Mini Maiks Blumbergs," rakstīja Tramps, apgalvojot, ka Blumbergs savā kampaņā ieguldīja 700 miljonus ASV dolāru, bet tas viņam esot devis tikai iesauku "Mini Maiks" un viņa reputācijas pilnīgu sagrāvi.

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His "political" consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike!