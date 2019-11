Pēc Trampa vizītes Afganistānā talibi gatavi atsākt miera sarunas

Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītās vizītes Afganistānā talibi piektdien paziņojuši, ka ir gatavi atsākt miera sarunas ar Savienotajām Valstīm.

Tramps ceturtdien ieradās iepriekš neizziņotā Pateicības dienas vizītē Afganistānā Bagramas gaisa spēku bāzē, kur izvietoti ASV karavīri. Šī bija pirmā Trampa vizīte Afganistānā kopš viņš stājās prezidenta amatā.

Trampam bija arī divpusējas sarunas ar Afganistānas prezidentu Ašrafu Gani, un šīs tikšanās gaitā prezidents paziņoja, ka viņš ir atsācis miera sarunas ar talibiem. "Talibi vēlas panākt vienošanos, un mēs ar viņiem tiekamies," sacījis Tramps, paužot uzskatu, ka talibi tagad vēlas uguns pārtraukšanu. Prezidents arī apstiprinājis, ka vēlas samazināt ASV karavīru skaitu Afganistānā līdz 8600.

Tramps ieradās vizītē Afganistānā divus mēnešus pēc tam, kad viņš pēkšņi pārtrauca miera sarunas ar talibiem, šādi reaģējot uz spridzināšanu Kabulā, kurā bija 12 cilvēku upuri, tostarp ASV karavīrs. Talibu līderi ziņu aģentūrai "Reuters" atklāja, ka grupējuma pārstāvji kopš pagājušās nedēļas Dohā tiekas ar augsta ranga ASV amatpersonām un drīzumā atsāks oficiālas miera sarunas.

Talibu runasvīrs Zabihulla Mudžahids sacīja, ka talibi ir gatavi atsāk sarunas no vietas, kur tās tika apturētas. "Mēs ceram, ka Trampa vizīte Afganistānā pierādīs, ka viņš nopietni vēlas atkal sākt sarunas," sacīja kāds augsta ranga talibu komandieris.

Pašreiz Afganistānā dislocēti aptuveni 13 000 ASV karavīru, kā arī tūkstošiem citu NATO dalībvalstu karavīru. 18 gadus ilgušajā konfliktā Afganistānā dzīvību zaudējuši aptuveni 2400 ASV karavīru. Pirms sarunu izjukšanas ASV solīja izvest tūkstošiem karavīru no Afganistānas apmaiņā pret drošības garantijām no talibu puses. Taču daudzas ASV amatpersonas šaubās, vai talibi spēs un gribēs novērst, ka teroristu organizācija "Al Qaed" atkal sāk plānot uzbrukumus ASV no Afganistānas teritorijas.