Pēdējais ASV karavīrs pametis Afganistānu; 'Taliban' svin uzvaru (plkst. 3.35)

Pusnaktī starp pirmdienu un otrdienu no Kabulas lidostas pacēlusies pēdējā amerikāņu lidmašīna, noslēdzot evakuācijas operāciju, kā arī 20 gadus ilgušo militāro misiju Afganistānā, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Šīs nakts izlidošana nozīmē gan evakuācijas militārās daļas beigas, gan beigas gandrīz 20 gadus ilgušajai misijai, kas Afganistānā sākās neilgi pēc 2001. gada 11. septembra," Pentagona preses konferencē paziņoja ģenerālis Kentes Makenzijs.

"Taliban" paziņoja, ka līdz ar to valsts ir "ieguvusi pilnīgu neatkarību".

Zemāk attēlā redzams pēdējais amerikāņu karavīrs, kurš iekēpa lidmašīnā. Līdz ar amerikāņu aizbraukšanu Afganistāna ir palikusi arī bez gaisa satiksmes kontroles.

An image of the last U.S. soldier leaving Afghanistan after 20 years of war, Major General Chris Donahue, commander of the 82nd Airborne Division. https://t.co/LqLHSKCmmJ