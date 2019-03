Pēdējie 'Daesh' kaujinieki krīt tūkstošiem, liecinot soctīklu ieraksti

Sīrijā pēc simtiem cilvēku evakuācijas pārsvarā kurdu veidotie "Sīrijas Demokrātisko spēki" ar ASV vadītās starptautiskās koalīcijas gaisa atbalsta palīdzību uzsākuši cīņu par pēdējo "Daesh" nocietinājumu uz austrumiem no Eifratas upes. Baguzas ciemā palikušie par spīti iespējai padoties, izvēlējušies cīņu līdz nāvei.

Sīrijā joprojām aktīvo "Daesh" kaujinieku skaits tiek lēsts vairākos tūkstošos, taču precīzu datu nav, jo gadiem ilgajās kaujās džihādisti savu mirušo biedru pīšļus bieži slēpuši un iznīcinājuši, lai neatklātu grupējuma zaudējumus un palikušo kaujas spējas. Savukārt citi kaujas lauku pametuši, miruši citviet, slapstās vai pat atgriezušies mājās dažādās pasaules valstīs. Tomēr oficiāli neapstiprināti avoti otrdien publicējuši apgalvojumu, ka kopš sestdienas, 2. marta, kaujās par Baguzas ciemu vien miruši vairāk nekā 2500 džihādisti.

Mirušo skaits izsecināts, novērojot kādu aplikācijas "WhatsApp" čata grupu, kuru izveidojis teroristiskās organizācijas biedrs no Kazahstānas. Tajā par katru koalīcijas uzlidojumā vai artilērijas apšaudē mirušo izteikts aicinājums noturēt lūgšanu.

Image provided by MFS media team shows early morning intense clashes continue by SDF forces against ISIS in Baghouz to fully liberate area with @coalition . pic.twitter.com/nFTMTj5k3s



Beguzas ciems evakuācijas kampaņas laikā pirms dažām nedēļām un tagad:



An image from inside the al-baghouz camp after ISIS refused to surrender (left). The image on right is from a few weeks ago would be the same area (?) pic.twitter.com/XpC0RFxswY