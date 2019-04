Pelosi: ASV-Lielbritānijas tirdzniecības līguma nebūs, ja 'Brexit' apdraudēs 'Lielās piektdienas' vienošanos

ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi paziņojusi, ka ASV ar Lielbritāniju neparakstīs jaunu tirdzniecības vienošanos pēc "Brexit", ja Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) apdraudēs "Lielās piektdienas" miera līgumu, raksta portāls "Politico".

“Mums jāpārliecinās, ka “Brexit” sarunās nenotiek nekas, kas apdraud “Lielās piektdienas” vienošanos,” norādīja ASV politiķe, piebilstot: “Ja “Brexit” apdraudēs šo līgumu ASV-Lielbritānijas [tirdzniecības] līguma parakstīšana nav iespējama.” Pelosi slavēja panākto miera progresu Īrijā kopš “Lielās piektdienas” vienošanās parakstīšanas un izteicās, ka šo miera līgumu nedrīkst pakļaut riskam.

ASV prezidents Donalds Tramps apsolījis, ka pēc “Brexit” ASV un Lielbritānija noslēgs “lielu tirdzniecības vienošanos”, atzīmē medijs.

“Lielās piektdienas” vienošanās, kuru parakstīja 1998. gadā, bija ārkārtīgi būtiska. Tā paredzēja drošības pārbaudes punktu noņemšanu no Īrijas-Ziemeļīrijas robežas un sekmēja vardarbības pārtraukšanu starp unionistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija ir daļa no Lielbritānijas, un nacionālistiem, kuri vēlējās, lai Ziemeļīrija būtu iekļauta Īrijas Republikas sastāvā. Pastāv risks, ka Lielbritānijas izstāšanās no ES bez vienošanās var novest pie fiziskas Īrijas-Ziemeļīrijas robežas atjaunošanas un tādējādi negatīvi ietekmēt panākto progresu unionistu un nacionālistu savstarpējo attiecību normalizācijā.