Pensam kritizējot Ķīnu, Pekinas cenzori pārtrauc ASV debašu translāciju

Ķīnas cenzori trešdienas vakarā pārtrauca ASV viceprezidenta amata kandidātu debašu translāciju brīdī, kad viceprezidents Maiks Penss sāka kritizēt Ķīnu.

Kad Penss un viceprezidenta amata demokrātu kandidāte Kamala Harisa debatēja par Covid-19 krīzes politiku, ASV telekanāla CNN pārraide pēkšņi pārtrūka. Penss sāka Pekinas kritizēšanu ar vārdiem "vainīga ir Ķīna", kad pēkšņi pazuda skaņa un parādījās testa attēls ar uzrakstu "nav signāla, lūdzu, gaidiet". Kad debašu temats bija nomainījies, translācija atsākās.

Ķīnas cenzori pastāvīgi bloķē ASV telekanālu saturu, kad tajos tiek kritizēta Ķīna vai arī tiek pārraidītas Ķīnu negatīvā gaismā atainojošas reportāžas. Vēl nesen šādos brīžos ekrāns vienkārši palika melns, bet pirms dažiem mēnešiem tā vietā parādījās testa attēls ar paziņojumu par iespējamiem signāla traucējumiem. Telekanāls CNN skatāms vienīgi mājās, kur dzīvo ārzemnieki, un starptautisko tīklu viesnīcās, kā arī dažās varasiestādēs un zinātnes centros.

China censored Pence’s comments on China. Signal returned when Harris began talking again. pic.twitter.com/0VEMAqDA95