Penss brīdina par populistiem un Putina apoloģētiem republikāņu nometnē

Bijušais ASV viceprezidents Maiks Penss trešdien brīdināja par pieaugošo populistisko vilni Republikāniskajā partijā, kā arī par "Putina apoloģētiem", kuri nevēlas nostāties pret Krievijas diktatoru saistībā ar viņa uzsākto karu Ukrainā, raksta "Associated Press" (AP).

Vašingtonā uzstājoties konservatīvajā "Heritage Foundation" forumā, Penss runāja par pieaugošo plaisu starp tradicionālajiem konservatīvajiem un jauno populistu kandidātu paaudzi, ko daļēji iedvesmojis bijušais prezidents Donalds Tramps. Penss, kurš viceprezidenta amatā atradās tieši Trampa administrācijas laikā, šos komentārus izteica mazāk nekā mēnesi pirms novembrī paredzētajām vidustermiņa vēlēšanām, kurās republikāņiem ir labas izredzes atgūt vairākumu vismaz vienā no Kongresa palātām.

"Mūsu kustība nevar atteikties no mūsu pamatapņemšanās attiecībā uz drošību, ierobežotu valdību, brīvību un dzīvību. Taču mēs arī nevaram pieļaut, ka mūsu kustību no senākajām tradīcijām un lolotākajām vērtībām novirza ar to nesaistīta populisma sirēnas dziesma," Penss sacīja auditorijai. "Ļaujiet man teikt: šai kustībai un partijai, kas to atbalsta, ir jāpaliek spēcīgas valsts aizsardzības, ierobežotas valdības un tradicionālo morālo vērtību un dzīves kustībai."

Šo izteikumu kontekstā Penss kritizēja tos Republikāniskās partijas biedrus, kuri ir atbalstījuši izolētākas ārpolitikas īstenošanu, īpaši attiecībā uz Krievijas agresiju. "Es zinu, ka mūsu partijā ir (..) dažas jaunas balsis, kas liktu mums atrauties no pārējās pasaules," sacīja Penss, turpinot: "Bet piekāpšanās [agresoram] nekad vēsturē nav strādājusi. Un tagad vairāk nekā jebkad agrāk mums ir vajadzīga konservatīva kustība, kas ir apņēmusies pildīt Amerikas kā brīvās pasaules līdera un amerikāņu vērtību avangarda lomu."

"Tā kā Krievija turpina savu agresijas karu pret Ukrainu, es uzskatu, ka konservatīvajiem ir skaidri jāpasaka, ka Putinam ir jāapstājas un ka Putins samaksās," viņš piebilda. "Konservatīvajā kustībā nevar būt vietas Putina apoloģētiem. Šajā kustībā vieta ir tikai brīvības čempioniem," Ukrainu atbalstošus vārdus sacīja bijušais viceprezidents, kurš tiek uzskatīts par vienu no potenciālajiem republikāņu kandidātiem cīņā par partijas nomināciju 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanās.

Penss piedalījies vairākos kampaņas pasākumos, lai palīdzētu republikāņu kandidātiem uzvarēt novembrī paredzētajās Kongresa vēlēšanās. Kā atzīmē AP, daži Pensa atbalstītie kandidāti ir pauduši tādus populistiskus uzskatus, kurus viņš pats kritizēja trešdienas uzrunā. Piemēram, senatora amata kandidāts no Arizonas štata Bleiks Masters ir nosaucis Krievijas karu pret Ukrainu par "Eiropas problēmu" un kritizējis federālā finansējuma piešķiršanu Ukrainai.