Pentagona pārstāvis: Krievijas militārās spējas jau cieš no Ukrainas uzbrukumiem valsts dienvidos

Ukraiņi jau ir ietekmējuši Krievijas militārās spējas neatkarīgi no pretuzbrukumu apjoma, norādīja ASV Nacionālās drošības padomes komunikācijas koordinators Džons Kērbijs, vēsta medijs "Financial Times".

ASV apstiprina, ka Ukraina sākusi ofensīvu pret Krievijas spēkiem Ukrainas dienvidos, taču nevēlas sīkāk komentēt konkrētas Kijivas militārās operācijas.

“Krievijas karaspēkam ir nācies atvilkt spēkus no austrumiem vienkārši tāpēc, ka ir ziņojumi, ka ukraiņi, iespējams, dodas uzbrukumā dienvidos,” sacīja Kērbijs. “ Tāpēc krieviem ir nācies samazināt dažas vienības Ukrainas austrumu rajonos, lai reaģētu uz to, kas, pēc viņu domām, ir iznīcinošs pretuzbrukuma drauds,” skaidro Pentagona pārstāvis.

“Ideja par pretuzbrukumu ukraiņiem nav nekas jauns. Patiesībā ar palīdzību, ko viņi ir saņēmuši no ASV un citiem sabiedrotajiem, piemēram raķešu sistēmas HIMARS, ukraiņi ir spējuši realizēt triecienus pret Krievijas spēkiem un atgrūst iebrucējus uz aizsardzības nevis uzbrukuma pozīcijām,” sacīja Kērbijs.

Pēc ASV Aizsardzības ministrijas amatpersonu domām, Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir “labas izredzes” atgūt Krievijas okupētās dienvidu teritorijas, ziņo ukraiņu medijs "Babel".

Ukrainas spēki ir iznīcinājuši “lielāko daļu” no tiltiem, kas šķērso Dņepras upi, izmantojot ASV piegādātās augstas mobilitātes artilērijas sistēmas un citus ieročus, paziņoja ASV amatpersonas. Tilti kalpo kā izšķirošs ceļš, lai apgādātu uz rietumiem no upes izvietoto Krievijas karaspēku, kas tagad riskē tikt atdalīts no pārējām okupantu vienībām, raksta medijs "Politico".

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.