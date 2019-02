Pērn pieaudzis no Vācijas uz Ziemeļāfriku deportēto migrantu skaits

Vācijā atraidītie patvēruma meklētāji no Tunisijas, Marokas un Alžīrijas arvien biežāk tiek nosūtīti atpakaļ uz šīm valstīm, kuras Vācijas Valdība vēlas atzīt par drošām izcelsmes zemēm, kas atvieglotu nelegālo imigrantu deportēšanas procesu, piektdien ziņo laikraksts "Rheinische Post".

Uz šīm trim valstīm no Vācijas deportēto migrantu skaits pērn palielinājies par 35%, atsaucoties uz Vācijas Iekšlietu ministriju, vēsta "Rheinische Post".

Vācija pagājušajā gadā deportēja uz Ziemeļāfrikas valstīm 1873 atraidītos patvēruma meklētājus. 2017.gadā attiecīgi tika deportēti 1389. Uz Ziemeļāfriku deportēto migrantu skaits pērn bijis gandrīz 14 reizes lielāks nekā 2015.gadā, ziņo "Rheinische Post".

Vislielākais kāpums konstatēts starp marokāņiem, un izraidīto Marokas pilsoņu skaits pieaudzis no 634 līdz 826.

Pagājušajā gadā palielinājusies arī atraidīto patvēruma lūdzēju deportēšana uz citām Āfrikas valstīm, tostarp Gambiju un Ganu, liecina Vācijas Iekšlietu ministrijas dati.

No Vācijas uz Krieviju pērn deportēti aptuveni 422 cilvēki. 2017.gadā atpakaļ uz Krieviju tika nosūtīti 184 cilvēki. Tikmēr uz Indiju deportēto migrantu skaits pērn palielinājies no 32 līdz 212. No 121 līdz 284 pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu.

Vācijas valdība vēlas atzīt Tunisiju, Maroku un Alžīriju par drošām izcelsmes valstīm, kas atvieglotu nelegālo imigrantu deportēšanu uz tām. Taču šie centieni nonāca strupceļā pagājušajā nedēļā, kad Vācijas parlamenta augšpalāta Bundesrāts noraidīja likumprojektu, kas paredzēja pievienot šīs trīs valstis un Gruziju sarakstam ar drošām izcelsmes valstīm.