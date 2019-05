Pērn trīskāršojies uzbrukumu skaits skolām Afganistānā, ziņo ANO

Pērn salīdzinājumā ar 2017.gadu Afganistānā trīskāršojies uzbrukumu skaits skolām, otrdien paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO).

Tā ir pirmā reize kopš 2015.gada, kad uzbrukumu skaits skolām kara pārņemtajā valstī ir pieaudzis. ANO Bērnu fonds (UNICEF) paziņojis, ka pērn Afganistānā reģistrēti 192 uzbrukumi skolām, kamēr 2017.gadā reģistrēti 68 šādi uzbrukumi.

UNICEF norāda, ka viens no iemesliem uzbrukumu skaita krasajam kāpumam ir tas, ka pērn skolas tika izmantotas Afganistānas parlamenta vēlēšanu organizēšanai. Afganistānas parlamenta vēlēšanas notika pagājušā gada oktobrī, kad skolas tika izmantotas vēlēšanu centru izvietošanai.

ANO Bērnu fonda paziņojumā piebilsts, ka drošības situācijas pasliktināšanās dēļ vairāk nekā tūkstoš skolas pagājušā gada beigās joprojām bija slēgtas. "Tā rezultātā pusmiljonam bērnu ir liegtas tiesības uz izglītību," lasāms ziņojumā.

UNICEF izpilddirektore Henrieta Fora atzinusi, ka "Afganistānā izglītība tiek iegūta zem lodēm" un "bezjēdzīgie uzbrukumi skolām, skolotāju nogalināšana, ievainošana un sagūstīšana, draudi izglītības sistēmai iznīcina veselas bērnu paaudzes cerības un sapņus".

Organizācijas dati liecina, ka Afganistānā skolā neiet 3,7 miljoni bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem, kas ir gandrīz puse no visiem skolas vecuma bērniem valstī. Meitenes veido 60% no bērniem, kas neapmeklē skolu, norāda UNICEF. ANO Bērnu fonds aicina visas puses aizsargāt izglītību un izbeigt uzbrukumus skolām.