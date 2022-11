Peru pasažieru lidmašīna saskrienas ar ugusdzēsēju auto; divi bojāgājušie

Peru galvaspilsētas Limas lidostā piektdien uz skrejceļa iekšzemes reisa pasažieru lidmašīna, kurā bijuši 108 cilvēki, sadūrusies ar ugunsdzēsēju automašīnu un gājuši bojā divi ugunsdzēsēji, kas atradušies automobilī, paziņoja amatpersonas.

Aviokompānijas "LATAM" lidmašīna "Airbus A320neo", kurai ar 102 pasažieriem un sešiem apkalpes locekļiem bija paredzēts doties uz Huliaku valsts dienvidos, brauca pa skrejceļu, lai paceltos gaisā, kad sadūrās ar ugunsdzēsēju automobili, kas šķērsoja skrejceļu.

Sadursmē aviolainerim nodarīti bojājumi un tas aizdedzies.

20 pasažieri ievainoti, no tiem divi ir smagi cietuši.

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kāpēc ugunsdzēsēju automašīna uzbraukusi uz skrejceļa lidmašīnas pacelšanās laikā.

After watching this….(my opinion) fire service are doing a drill and communication has somehow broken down 🤷🏻‍♂️

pic.twitter.com/lJQyQWjvtp