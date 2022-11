Pēterburgas tuvumā sprādzis maģistrālais gāzesvads

Ļeņingradas apgabalā tiek dzēsts ugusgrēks pēc sprādziena maģistrālajā gāzes vadā, liecina ieraksti mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem nebūtu jāuztraucas par uguns izplatīšanos, mājokļi necietīs, notiušo interneta medijam "fontanka.ru" apstiprinājis reģiona gubernators Aleksandru Drozdenko.

An explosion occurred on a gas pipeline near St. Petersburg and a large-scale fire began. The cause of the explosion is still unknown.

Source: Governor of the Leningrad region pic.twitter.com/p96T3iw85T