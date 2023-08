Pētījums: ASV apšaudēs nogalināto bērnu skaits 2021. gadā sasniedzis rekordaugstus rādītājus

ASV masu apšaudēs nogalināto bērnus skaits 2021. gadā sasniedzis rekordaugstus rādītājus, atsaucoties uz Amerikas Pediatru akadēmijas veiktu pētījumu, vēsta aģentūra "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmantojot ASV Slimību kontroles un profilakses centra datubāzi, šonedēļ publicētā pētījumā konstatēts, ka 2021. gadā no ievainojumiem, kas gūti ar ieročiem, nomira 4752 bērni. Tas ir rekordliels rādītājs, salīdzinot ar 2020. gadā bojā gājušajiem 4368 bērniem un 2019. gadā – 3390.

Kopš 2020. gada ieroču vardarbība ir bijis galvenais bērnu nāves cēlonis ASV.

"Kad es kļuvu par ārsti, nekad nebūtu iedomājusies, ka man būs jāaprūpē tik daudz bērni ar ložu caurumiem. Katrā ASV bērnu slimnīcā intensīvās terapijas nodaļās ir bērni, kas cietuši no šaujamieroču ievainojumiem," pētījuma rezultātus komentēja Dienvidkarolīnas pediatre un ieroču vardarbības novēršanas pētniece Annija Endrjūsa.

Pētījumā arī uzsvērts, ka aptuveni 67% no apšaudēm nogalināti tieši afroamerikāņu bērni. Savukārt pašnāvības, izmantojot šaujamieroci, 78% gadījumu veikuši baltādainie bērni un jaunieši.

Tenesijas štata gubernators Bils Lī bija uzrunājis likumdevējus stiprināt tā sauktos "sarkano karogu likumus". To mērķis būtu neļaut šaujamieročiem nonākt to cilvēku rokās, kuri uzskatāmi par draudu sabiedrībai. Tomēr gubernators sastapies ar pretestību tieši no republikāņu puses.