Pētījums atklāj vienu no slepenajām Ziemeļkorejas raķešu bāzēm

Viena no kopā 20 līdz šim neatklātām Ziemeļkorejas raķešu bāzēm kalpo par raķešu štābu, teikts jaunākajā 'Beyond Parallel" veiktajā pētījumā, kura izstrādi atbalstījusi "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) domnīca.

Pētījumā teikts, ka Sinori raķešu darbības bāze un "Nodong" raķetes, kas tajā ir izvietotas, ir daļa no Ziemeļkorejas militārajā kodolstratēģijā, sniedzot iespēju veikt kodol vai konvencionālu pirmo triecienu pret mērķiem visā Korejas pussalā un lielākajā daļā Japānas.

Tāpat atklāts, ka bāzi no uzbrukuma aizsargā netālu izvietotas pretgaisa aizsardzības artilērija. Šai bāzei ir svarīga loma Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmā, atsaucoties uz pētījumu, raksta portāls "NBC News".

Sinori bāze atrodas 212 kilometru attālumā no Demilitarizētās zonas, kas atdala abas Korejas. Šī ir viena no aptuveni 20 līdz šim neatklātām Ziemeļkorejas raķešu bāzēm. Satelīta attēlos redzams, ka pie bāzē atrodas ieeja pazemes bunkurā, nocietināti patvērumi, kā arī štāba teritorija.