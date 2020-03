Pētījums: Pateicoties stingrajiem ierobežojumiem, Eiropā izglābti 59 000 dzīvību

Eiropā 11 valstīs, kas cīnās ar Covid-19 pandēmiju, pateicoties stingrajiem karantīnas ierobežojumiem, izglābti līdz pat 59 000 dzīvību, konstatēts Londonas Impērijas koledžas pētījumā.

Vairumā aplūkoto valstu, visticamāk, dramatiski samazināts jaunā koronavīrusa izplatīšanās ātrums, norādīja pētnieki, modelēšanu balstot datos par reģistrētajiem pandēmijas nāves gadījumiem.

Pētījumā salīdzināts faktiskais nāves gadījumu skaits ar prognozēm par to, kas būtu noticis, ja nebūtu ieviesti tādi ierobežojumi kā skolu slēgšana, pasākumu atcelšana un aizliegumi cilvēkiem pamest mājas.

"Pašreizējiem ierobežojumiem paliekot spēkā vismaz līdz marta beigām, mēs prognozējam, ka visās 11 valstīs līdz 31. martam būs izdevies izvairīties no 59 000 nāves gadījumu," teikts pirmdien, 30. martā, publiskotajā pētījumā.

"No daudziem citiem nāves gadījumiem izdosies izvairīties, nodrošinot, ka ierobežojumi paliek spēkā līdz brīdim, kad transmisijas gadījumu skaits sarūk līdz zemam līmenim."

Itālijā, pateicoties stingrajam karantīnas režīmam, izdevies "izvairīties no veselības aprūpes sistēmas katastrofas", kā arī izglābt 38 000 dzīvību.

Atbilstoši pētnieku aplēsēm Spānijā izdevies glābt 16 000 dzīvību, Francijā 2500, Beļģijā 560, Vācijā 550, Apvienotajā Karalistē 370, Šveicē 340, Austrijā 140, Zviedrijā 82, Dānijā 69 un Norvēģijā – desmit.

Itālijā līdz 28. martam ar Covid-19 varētu būt inficējušies 5,9 miljoni cilvēku jeb teju 10% no valsts kopējā iedzīvotāju skaita, pieļauj pētījuma autori. Savukārt Spānijā – septiņi miljoni jeb 15% no visiem iedzīvotājiem.

"Mēs nevaram ar pilnu pārliecību apgalvot, ka ar pašreizējiem pasākumiem ir nodrošināta epidēmijas kontrole Eiropā, tomēr, ja pašreizējā tendence turpināsies, ir pamats optimismam," norādīja pētījuma autori.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 828 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 176 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 000 Itālijā.

Vairāk nekā 174 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.