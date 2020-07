Pētījums: Vairums darbinieku Vācijā vēlas turpināt strādāt attālināti

Vairums strādājošo Vācijā vēlas saglabāt iespēju strādāt no mājām arī pēc pandēmijas beigām, liecina ceturtdien publiskots pētījums.

Konstancas universitātes pētnieki intervējuši 700 cilvēkus, kas strādā no mājām, no kuriem 56% apgalvojuši, ka vēlas saglabāt iespēju arī turpmāk vismaz daļēji strādāt no mājām.

"Daudziem intervētajiem vēlamais modelis ir līdzsvarota kombinācija starp biroju mājās un biroju darbā," norādījuši pētījuma autori.

25% aptaujāto darbinieku apgalvojuši, ka vēlētos arī turpmāk visu laiku strādāt no mājām, bet aptuveni 42% aptaujāto norādījuši, ka vēlētos doties uz biroju divas vai trīs dienas nedēļā.

Intervijas tika veiktas laikā no marta līdz maijam, piedaloties dažādu vecumu un dzimuma darbiniekiem.

Lai gan daudzi strādājošie atzinuši, ka darbs no mājām nevar aizstāt socializēšanos, ko sniedz strādāšana kopā ar kolēģiem, 45% aptaujāto norādījuši, ka no mājām viņi strādā efektīvāk.

Tomēr vidēji 20% aptaujāto atzinuši, ka, strādājot no mājām, jutušies vientuļi un sociāli izolēti. Pētījumā teikts, ka tam par iemeslu daļēji varētu būt arī vispārējie sociālās distancēšanās noteikumi, kas ieviesi cīņā ar pandēmiju.